“Lo shopping è una Liberazione”: caos per la pubblicità del centro commerciale

Firenze, 21 aprile 2023 – Fa discutere la pubblicità del centro commerciale “I Gigli” a Campi Bisenzio per annunciare le aperture per le prossime festività. Si tratta di un volantino che associa la Liberazione allo shopping. Lo slogan è palese: “Lo shopping è una Liberazione”. Non solo: la frase scelta per la campagna pubblicitaria, apparsa anche su bus e pensiline, ha accanto disegnati papaveri rossi e tricolore al vento.

Sdegno in Rete e sui canali social del centro commerciale dove l’opuscolo è stato pubblicato proprio per diffondere le aperture. “Potete rimuovere questa pubblicitá e chiedere scusa? É deprimente ridurre la nostra memoria a uno slogan per capitalizzare”, scrivono gli utenti indignati.

Al riguardo, sempre per la festività della Liberazione, la catena di supermercati Coop ha diffuso l’informazione della chiusura di tutti i punti vendita con lo slogan: “Chiusi per scelta”.