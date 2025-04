Vicchio, assemblea aperta ‘Scuola Maestra di Pace’ in vista della Marcia di Barbiana

Firenze, 29 aprile 2025 - “Scuola Maestra di Pace” è il tema della prossima edizione, la numero 24, della Marcia di Barbiana che si terrà a Vicchio domenica 25 maggio. Con lo stesso tema, tra le attività e iniziative di promozione e valorizzazione della marcia, l’Istituzione culturale comunale don Milani, con il supporto del Comune, organizza un’assemblea aperta per sabato 10 maggio alle ore 9,30 al Teatro Giotto di Vicchio. Si tratta di un’occasione per “una discussione ampia con i cittadini, le associazioni e le realtà impegnate nel sociale e nella difesa dei diritti della persona, nella vita e sul lavoro, sui temi e sui valori del manifesto della marcia” - sottolinea il presidente dell’Istituzione Don Milani Antonio Foti Valente. “La pratica e l’esperienza di Barbiana - sottolinea ancora il presidente dell’Istituzione Don Milani Foti Valente - avevano come proprio cuore pulsante il confronto, il dialogo e la discussione aperta e collettiva, si auspica per questo motivo che un’assemblea aperta sulla marcia di quest’anno e sul suo manifesto e i suoi valori - aggiunge - possa essere un’occasione di condivisione e confronto, con la speranza che l’invito giunga gradito e che la cittadinanza unitamente alle associazioni del territorio possano portare la loro voce su questi temi in un momento così difficile per il mondo”.

Maurizio Costanzo