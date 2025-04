Terapia forestale, convegno per valorizzare i territori montani di Valdisieve e Valdarno

Pontassieve (Firenze), 29 aprile 2025 – Si svolge presso il Teatro Cinema Italia di Pontassieve il convegno internazionale “FOR.SA – Foresta e Salute”, una giornata dedicata alla presentazione dei risultati e delle proposte operative legate alla Terapia Forestale. L’evento pone particolare attenzione su tre ambiti principali: la gestione forestale, l’impatto economico-sociale e i benefici per la salute umana. Il progetto è promosso dalla Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e finanziato dal GAL Start, attraverso il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. L’obiettivo è valorizzare i territori montani della Valdisieve e del Valdarno, creando luoghi adatti alla pratica della Terapia Forestale. Questa disciplina, nata in Giappone oltre 40 anni fa, è oggi in rapida espansione a livello globale. In Italia è oggetto di ricerca da parte dell’Istituto per la BioEconomia del Cnr (Cnr-Ibe), in collaborazione con partner istituzionali come il Crea (Masaf), l’Istituto Superiore di Sanità, il Club Alpino Italiano e numerose università. Il progetto FOR.SA ha coinvolto per oltre un anno le comunità locali della Montagna Fiorentina, con l’obiettivo di sviluppare percorsi strutturati di Terapia Forestale. Durante il convegno si approfondiscono anche temi strategici come la rigenerazione delle comunità, l’internazionalizzazione dell’esperienza e la diffusione delle evidenze cliniche emerse. Rigenerazione delle comunità "Il raggiungimento di questo obiettivo passa anche dalla Terapia Forestale: una proposta che valorizza uno dei tanti servizi che si possono ottenere con una buona gestione forestale, inserendolo però in un contesto locale. Attorno a questa iniziativa possono svilupparsi economie in grado di sostenere le comunità locali. In questo modo si valorizza una risorsa naturale e si apre la strada a un futuro più promettente per le comunità" – ha detto Stefano Berti, Presidente Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine. Internazionalizzazione dell'esperienza toscana “Oggi è una giornata importante: si conclude un progetto realizzato in una delle Foreste della nostra rete del Mediterraneo. Un’iniziativa significativa non solo per il territorio, ma anche per il valore che dà alla nostra rete internazionale, attiva sia a livello locale, con partenariati diversificati, sia a livello globale, con 14 Foreste Modello nel Mediterraneo. Abbiamo già ricevuto interesse da parte della Foresta Modello della Valle dell'Aterno in Abruzzo e da parte di altri membri della Rete Mediterranea, a conferma della rilevanza del nostro progetto come esperienza pilota. Abbiamo anche potuto contare sul contributo della Foresta Modello di Kyoto, punto di riferimento su questi temi fin dagli anni ’80. A fine maggio, al Global Forum di Ottawa, il progetto presentato quest'oggi sarà protagonista di una sessione sulla Forest Therapy, occasione per condividerlo con tutte le 65 Foreste della rete internazionale” - dichiara Toni Ventre, Segretario Generale Rete Mediterranea delle Foreste Modello coordinata dalla Regione Toscana. Le evidenze cliniche della Terapia Forestale “Esistono evidenze cliniche che giustificano il termine “terapia” nella Terapia Forestale, con risultati statisticamente significativi osservati in specifici gruppi di persone e in particolari condizioni ambientali. La ricerca italiana guidata dal CNR, insieme al Club Alpino Italiano e altri enti, ha dimostrato gli effetti distinti e dose-dipendenti dei monoterpeni – olii essenziali emessi dalle piante – nel ridurre sintomi di ansia e asma infantile e adolescenziale. Inoltre, sono emersi benefici anche su altri parametri fisiologici, come il sistema immunitario, la pressione arteriosa e il dolore cronico, oggetto di ulteriori studi” - ha detto Francesco Meneguzzo Ricercatore Cnr Ibe. Il convegno è organizzato nell’ambito del progetto FOR.sa – Foreste e Salute, finanziato dal Regolamento (UE) 1305/2013 – PSR 2014/2020, Metodo Leader – Bando Sottomisura 19.2, Azione specifica LEADER “Progetti di Rigenerazione delle Comunità”. Coordinato dall’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine Ets, il progetto promuove e diffonde servizi innovativi legati alla pratica della Terapia Forestale (TF).