Incendio in un condominio, fumo e fiamme nel palazzo: 82enne portata in ospedale

Firenze, 29 aprile 2025 – Una donna di 82 anni è stata soccorsa e portata in ospedale a causa dell’incendio divampato nel condominio dove abita, in un palazzo di via Don Milani, a Firenze.

A prendere fuoco è stato del materiale in un disimpegno condominiale situato in prossimità dei garage di un edificio composto da 3 piani.

Sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco con un’autobotte e un’autoscala a scopo precauzionale, per la presenza dei fumi della combustione. E’ stato necessario l’intervento del personale sanitario per il trasporto in ospedale per accertamenti della donna.