Incendio in un appartamento, grave un 64enne ustionato

Arezzo, 15 aprile 2025 – I vigili del fuoco di Arezzo, con il personale del distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti questa notte in località Ambra, nel comune di Bucine (Ar) per un incendio in un appartamento. Il fuoco ha interessato il primo piano di un edificio di tre piani. All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, l'unico occupante la casa, un uomo di 64 anni, era già stato portato fuori dall'abitazione da un vigile del fuoco libero dal servizio e da altre persone presenti in zona e assistito dai sanitari del 118. Rimasto gravemente ustionato, il ferito è stato portato successivamente al Centro grandi ustionati di Pisa. I vigili del fuoco intervenuti hanno spento l'incendio che si era sviluppato dal divano dove l'uomo dormiva e messo in sicurezza l'immobile. L'appartamento, per i danni provocati dal fuoco e fumo, è stato dichiarato inagibile. Presenti sul posto oltre ai vigili del fuoco e i sanitari del 118, i carabinieri di Bucine.