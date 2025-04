Arezzo, 30 aprile 2025 – Non ce l'ha fatta il 71enne di Pieve Santo Stefano che era caduto in bicicletta mentre si trovava nei boschi di Mignano , impegnato in una escursione con gli amici, sabato

26 aprile. Purtroppo sono risultati troppo gravi i traumi che aveva riportato, in particolare quelli all'altezza del cranio.

L'uomo, Livio Casini, è deceduto nel pomeriggio di lunedì 28 aprile, nonostante tutti i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. La notizia è riportata dal "Corriere di Arezzo". Ex autista in pensione, factotum in parrocchia, era molto conosciuto in paese e coinvolto nell'attività delle associazioni che animano la comunità di Pieve Santo Stefano. Il 71enne, appassionato delle due ruote, era uscito di casa presto insieme ad altri amici per un'escursione

in mountain-bike tra i sentieri della Valtiberina. Il gruppo dei "Pedalatori stanchi", si trovava nella zona di Mignano, una piccola località distante una manciata di chilometri dal centro dello stesso Pieve Santo Stefano, quando Livio Casini ha perso il controllo della sua bicicletta finendo

in un dirupo. Gli amici si sono resi conto che si trattava di una brutta caduta, hanno immediatamente

cercato di portargli i primi soccorsi, ma le sue condizioni fisiche sono apparse subito particolarmente gravi. I compagni di avventura hanno allertato il 118 pochi minuti dopo mezzogiorno.