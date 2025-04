Arezzo, 30 aprile 2025 – Piazzali pieni di pneumatici e gommisti al collasso: Cna chiede l’intervento del Ministero

“Un meccanismo che non funziona, siamo in difficoltà”, commenta Claudia Lunghini, associata CNA

I ritardi nella raccolta degli pneumatici fuori uso (PFU) stanno creando grandi difficoltà agli operatori del settore. Per questo CNA, che ha già sollecitato più volte il Ministero per la soluzione del problema, ha lanciato un questionario ricolto a tutti i gommisti per conoscere il grado di difficoltà che si trovano ad affrontare. A spiegarci la situazione è Claudia Lunghini, della “Paoloni & Lunghini Gomme e Meccanica” di Camucia, associata CNA. “Purtroppo siamo al collasso, con i piazzali e gli altri spazi pieni di pneumatici da smaltire e con gli smaltitori che ci dicono di non avere le quote sufficienti per farlo. Ricordo che in base alla normativa vigente noi paghiamo preventivamente allo Stato i costi di smaltimento che poi deve, o per meglio dire dovrebbe, essere effettuato da appositi soggetti certificati. In questo momento, soprattutto per i settori autocarro e agricoltura per i quali le gomme hanno caratteristiche diverse in termini di volume rispetto a quelle delle vetture, le difficoltà sono davvero molto significative. Questo tipo di pneumatico andrebbe infatti triturato per rendere più facile il trasporto riducendo il volume, ma spesso gli operatori non hanno a disposizione il trituratore – prosegue Claudia Lunghini. Dobbiamo quindi proseguire nella nostra opera di sensibilizzazione nei confronti del Governo per la soluzione del problema, e da questo punto di vista invito tutti i colleghi a rispondere al questionario di CNA per dare anche elementi di conoscenza e di valutazione ulteriori sulla situazione nei tavoli di confronto con il Ministero. Credo però si possa dire che il meccanismo introdotto nel 2011 dal Governo Monti con l’introduzione del contributo PFU a carico dei gommisti non ha funzionato e che in questo caso un ritorno al passato sarebbe auspicabile”, conclude Claudia Lunghini.