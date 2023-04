Meteo, nei prossimi giorni sole e caldo in Toscana. Ma a metà settimana il tempo cambia

Firenze, 10 aprile 2023 – Come annunciato dalle previsioni meteo della scorsa settimana, la Pasqua è stata caratterizzata da un tempo e un clima per lo più incerto. Per i prossimi giorni la tendenza dovrebbe rimanere simile. Perché se a inizio settimana si prevedono sole e caldo per lo più in tutta la Toscana, da metà settimana si attende un nuovo peggioramento con nuvole, pioggia e temporali soprattutto nel nord della regione. Ecco dunque nel dettaglio le previsioni meteo dei prossimi giorni in Toscana.

Lunedì 10 aprile

Per oggi lunedì 10 aprile il consorzio Lamma prevede cielo sereno o poco nuvoloso salvo temporanei addensamenti nel pomeriggio sulle zone interne. Tendenza prevista anche da 3bmeteo: il campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato salvo qualche innocuo annuvolamento in serata. Nello specifico su Versilia, pianure settentrionali, centrali e sull’Appennino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata, salvo qualche addensamento in serata; su Maremma e pianure meridionali cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Martedì 11 aprile

Per martedì previste pressioni medio-alte che garantiranno tempo stabile e per lo più soleggiato in quasi tutta la Toscana. Nello specifico 3BMeteo prevede su Versilia, pianure settentrionali, pianure centrali, pianure meridionali e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Maremma cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento.

Mercoledì 12 aprile

Da mercoledì 12 aprile è previsto un peggioramento, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle zone settentrionali della regione dove saranno possibili locali piogge più probabili sul nord ovest. Secondo il consorzio Lamma sono previste molte nubi con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Nello specifico sulla Versilia cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata; sulla Maremma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle pianure settentrionali cieli molto nuvolosi.

Giovedì 13 aprile

Per giovedì Lamma prevede cielo molto nuvoloso con precipitazioni che al mattino saranno più probabili sul nord della regione, ma che nel pomeriggio potranno interessare anche il centro sud (specie zone interne) assumendo anche carattere di rovescio o temporali. Possibili nevicate in Appennino oltre i 1000-1200 metri.

Venerdì 14 aprile

Per venerdì 3bMeteo prevede condizioni di bel tempo eccezion fatta per locali fenomeni pomeridiani. Nello specifico su Versilia e sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio. Sulla Maremma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento nel corso della serata.