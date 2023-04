Abetone preso d’assalto, la neve regala il pienone

Abetone, 7 aprile 2023 – Un venerdì non ordinario per la capitale appenninica della neve, molte infatti le presenze all’Abetone, ben più di quelle ipotizzate e molto soddisfatte; segno che la brevità della stagione ha lasciato fame di neve. All’Abetone, quella prodotta dai cannoni per l’innevamento artificiale che, grazie al calo delle temperature di questi giorni, sommata a quella naturale che ha resistito agli sbalzi del clima, ha fatto sì che sulle piste ci fosse la neve «perfetta».

Le condizioni appaiono infatti «invernali», se a questo, stando alle previsioni, si sommeranno i centimetri della precipitazione ipotizzata per questa notte, c’è da aspettarsi una due giorni di Pasqua e Pasquetta, da ricordare. Qualche inevitabile chiazza d’erba sicuramente si vede, niente però che abbia a che fare con le piste, perfettamente innevate e battute con il consueto mestiere. Buono il risultato anche per alberghi e ristoranti che hanno fatto il pieno.

«A dimostrazione dell’importanza degli impianti che si confermano motore trainante del turismo bianco», spiega il presidente di APM, Rolando Galli, nell’annunciare l’accordo per scontare alberghi del 20% fino all’11 giugno, un’iniziativa volta ad incentivare il turismo in Montagna lungo tutto il corso dell’anno. Dal giorno di Pasqua e fino al prossimo 11 giugno 2023 pernottare all’Abetone e a Cutigliano sarà più economico del 20%, grazie ad una convenzione siglata dal Consorzio APM con una serie di strutture associate.

È quanto comunica lo stesso Consorzio, illustrando i contorni di un’iniziativa destinata ad incentivare ulteriormente il turismo montano nella fascia primaverile. «Questo territorio – commenta il presidente Galli – presenta una varietà d’offerta che merita di essere valorizzata lungo tutto il corso dell’anno. Quasi archiviata la stagione invernale ed essendo ben noto come la Montagna rappresenti un rifugio molto ambito durante i mesi di calura estiva, crediamo sia tempo di incentivare i flussi in primavera. Anche perché qui c’è davvero moltissimo da fare: in questo periodo riaprono i parchi, i musei e le escursioni organizzate nel verde. Una modalità di turismo slow che incontra un pubblico sempre più esteso. Rafforzare ancora di più questo trend ci pare quindi particolarmente opportuno».

Per tutte le informazioni sulle strutture convenzionate è possibile contattare la mail [email protected]