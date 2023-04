Maltempo, grandine e pioggia dalla Toscana all’Umbria

Firenze, 25 aprile 2023 – Le previsioni meteo lo avevano annunciato. Il tempo instabile di questi giorni ha portato il maltempo dalla Toscana all’Umbria. Oggi, nella festa del 25 aprile, rapide ma violente precipitazioni sono cadute a macchia di leopardo. A Firenze e provincia una rapida bomba d’acqua con vento forte e anche grandine è stata registrata nel primo pomeriggio.

Violente grandinate hanno colpito anche l’Umbria, danneggiando – come indica il monitoraggio di Coldiretti – i raccolti e le coltivazioni di frutta e verdura. In alcuni casi il maltempo ha provocato anche allagamenti nei campi appena seminati.

Danni ai raccolti

La perturbazione sta attraversando tutta Italia. I danni più ingenti sono stati registrati in Veneto. “Nelle zone interessate dal maltempo sono in corso le verifiche dei danni da parte della Coldiretti, che segnala peraltro l’aggravarsi delle perdite provocate dalla persistente siccità e dalle gelate notturne, che hanno mandato in fumo nelle aziende interessate fino al 70% di gemme e piccoli frutti”, osserva l’organizzazione agricola in una nota.

Grandine

Da giorni il tempo instabile sta attraversando la penisola. Ieri, lunedì 24 aprile, violente grandinate sono state registrate a Pistoia. A Terni alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati dalla grandine sulla Flaminia, ed è stato necessario l'intervento dei soccorritori per metterli al sicuro.

Previsioni meteo

Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni:

26 aprile: cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità nel pomeriggio sui rilievi e sulle zone interne, ma basso rischio di precipitazioni. Venti: deboli variabili sulle zone interne, in regime di brezza sulla costa. Mari: mossi in attenuazione a poco mossi. Temperature: minime in calo; massime in aumento.

27 aprile: cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata, aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie, punte fino a 22-24 gradi.

28 aprile: cielo nuvoloso, basso rischio di precipitazioni. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve aumento le minime, in lieve calo le massime.