Improvvisa grandinata ’imbianca’ la Flaminia

TERNI – È entrato in azione anche uno spazzaneve dell’Anas sulla Flaminia per una forte grandinata che intorno alle 14 di ieri ha interessato il tratto tra Terni e Spoleto, in particolare tra le località di San Carlo e Molinaccio. Colpita la zona in località La Castagna.

Il traffico è rimasto inizialmente bloccato in entrambe le direzioni proprio per far intervenire lo spazzaneve. Sul posto non solo addetti dell’Anas, ma anche vigili del fuoco e agenti della polizia stradale. Il traffico è stato riaperto in zona la Castagna verso le 17 su un’unica corsia, con i vigili del fuoco impegnati a liberare la sede stradale dal ghiaccio. La Flaminia, insomma, è stata coperta da una coltre bianca, simile a neve ma in realtà grandine che in alcuni punti ha raggiunto l’altezza di una decina di centimetri. Violente precipitazioni si sono abbattute anche nelle zone di Casteltodino, San Gemini, Montecastrilli, lungo la Valnerina e in Valserra. Diversi i mezzi segnalati in difficoltà, tra auto e soprattutto camion.