Giada muore all’improvviso a ventidue anni. Aveva la febbre da giorni

Città della Pieve (Perugia), 2 marzo 2025 – Lutto e sconcerto a Città della Pieve per la morte di una giovane concittadina di 22 anni. Giada Coppola, molto conosciuta e amata da tutta la comunità, è spirata nel pomeriggio di venerdì.

Il decesso è stato formalmente dichiarato in ospedale a Perugia dove la giovane è arrivata con l’elisoccorso in condizioni già disperate e attaccata al respiratore che i medici del 118 arrivati nella piccola frazione di Moiano, dopo la telefonata di richiesta d’aiuto dei familiari, hanno avviato con le pratiche di rianimazione nella speranza di trattenerla in vita.

Purtroppo però il quadro era già troppo compromesso. Da quanto si apprende la giovane sarebbe deceduta - per cause naturali - dopo un improvviso aggravamento del quadro clinico. Giada negli ultimi giorni avrebbe sofferto di febbre e nausee ma niente che lasciasse presagire la gravità della situazione. Un arresto cardiocircolatorio, avvenuto in seguito a una grave crisi respiratoria, queste le prime ipotesi avanzate nella giornata di ieri tra i conoscenti, quando ancora non risultava essere stata disposta l’autopsia. Ma sulle cause cliniche che hanno portato al drammatico epilogo non ci sono conferme ufficiali, al momento c’è spazio solo per il dolore e per quella che - allo stato - appare come una incomprensibile perdita.

Secondo quanto si è appreso sarebbe stato il fratello minore della vittima ad accorgersi che la ragazza versava in gravi condizioni, avrebbe lui chiamato il 118, e seguito le istruzioni telefoniche che l’operatore gli ha impartito per eseguire il massaggio cardiaco. Rispetto ai malesseri che la ragazza aveva avvertito nei giorni precedenti, si apprende di una febbre che non accennava a passare, probabilmente valutata come un banale sintomo influenzale - il condizionale è d’obbligo - anche dal medico del presidio sanitario che l’avrebbe vista nei giorni scorsi. E tra tutto quanto adesso viene passato alla memoria di chi la conosceva e le voleva bene, c’è anche l’intervento chirurgico al ginocchio, effettuato a Siena di recente.

Di certo nulla che lasciasse presagire un esito così drammatico per una ragazza giovane, ed apparentemente in buona forma fisica. Moltissimi i messaggi di cordoglio, a cominciare da quello dell’Istituto Calvino, scuola frequentata dalla ragazza e da varie associazioni del territorio. In particolare, la comunità della frazione di Moiano si è stretta al dolore della famiglia, colpita da una tragedia difficile da decifrare. «A seguito del grave lutto che ha colpito la nostra Comunità, l’evento del Carnevale di Città della Pieve, previsto per oggi è stato annullato. Ci stringiamo al dolore della famiglia di Giada – il messaggio del Comune – e porgiamo le nostre più sentite condoglianze».

Sa.Mi.