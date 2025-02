Colto da un malore improvviso. Muore giovane padre di famiglia

Una drammatica scoperta da parte della compagna che, una volta arrivata a casa, l’ha trovato a terra senza vita. Grande commozione per la prematura scomparsa di Luca Matelli (nella foto), 50anni, padre di famiglia, molto conosciuto a Massa per la sua passione per il karaoke che l’aveva portato a conoscere molte persone. Una drammatica vicenda che è avvenuta un paio di giorni fa e che ha sconvolto profondamente tutto il quartiere, visto che, secondo i parenti, Matelli non prendeva medicinali e non aveva malattie particolari. Fino a dicembre aveva lavorato come manutentore per i cantieri Baglietto di Carrara. Gli amici lo ricordano come una persona sempre pronta al dialogo e disponibile con tutti.

Lo conoscevano per le sue prestazioni canore in locali come il Sunset, Chiesina e Cambusa. Una marea di messaggi ha inondato facebook in ricordo del loro amico prematuramente scomparso due giorni fa nella sua abitazione. Messaggi di grande vicinanza alla compagna e al figlio. Amici e parenti potranno dare l’ultimo saluto al loro Luca questa mattina alle 10 alla chiesa della Madonna del Pianto di Castagnola.