Una delegazione di Anci Toscana a Bruxelles, confronto sul tema del clima

Firenze, 17 febbraio 2025 – Tra il 17 e il 18 febbraio una delegazione di Anci Toscana sarà a Bruxelles su invito dell’eurodeputato Dario Nardella per una serie di visite e incontri istituzionali. L’obiettivo degli appuntamenti previsti dalla missione, portata avanti anche con la collaborazione della Regione Toscana, è promuovere un confronto diretto sulla nuova programmazione e sugli interventi sul clima, centrali per i Comuni per affrontare la programmazione nei loro territori.

Lunedì 17 febbraio la delegazione è attesa nell’Ufficio della Regione Toscana a Bruxelles per una presentazione delle attività dello stesso e per un incontro con Gianpiero Petruzziello della rete ERRIN (European Regions Research and Innovation Network). Il tema dell’incontro: “Illustrazione delle principali attività e delle opportunità offerte dalla rete ERRIN, con un focus sugli enti locali”.

Per martedì 18 febbraio, invece, è previsto un incontro con la Dott.ssa Giuseppina Meli della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea sul futuro della Politica di coesione e degli strumenti di programmazione. Seguirà poi, presso il Parlamento europeo, un incontro della delegazione Anci Toscana e dell’eurodeputato Nardella con alcuni funzionari delle Direzioni Generali Ambiente e Clima, per un approfondimento sulle politiche comunitarie per la tutela ambientale e il contrasto del cambiamento climatico.

In chiusura di giornata, è atteso un confronto con il dottor Marco Fusaro, Coordinatore della Delegazione Italiana presso il Comitato europeo delle Regioni.