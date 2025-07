Arezzo, 2 luglio 2025 – Cambio al vertice del Lions Club Arezzo Chimera: Presidente il figlio di uno dei fondatori.

Giacomo Martini è figlio di Domenico Martini, già Segretario Distrettuale Lions, a quei tempi socio del Lions Club Arezzo Host. Nel 2017 Domenico è poi stato, assieme allo scrivente, fondatore del Lions Club Arezzo Chimera, un Club che desiderava raggiungere gli scopi lionistici attraverso un approccio più moderno e meno cerimonioso. Partendo da quote sociali più basse, compatibili con una compagine di soci più giovane, con una componente femminile paritaria a quella maschile, con meno conviviali e più riunioni organizzative per i service.

Giacomo è degno figlio di tanto padre, è stato Leo fino a ricoprire il ruolo di Presidente del Leo Club Arezzo e poi, dopo vari incarichi Distrettuali, il ruolo di Presidente Distrettuale Leo. E’ entrato nel Lions Club Arezzo Chimera nel corso dell’annata 2021-22, è già stato Cerimoniere del Club, Officer Distrettuale Lions per i rapporti Leo-Lions e da oggi è il Presidente del Lions Club Arezzo Chimera. Fin da subito ha dimostrato di condividere il nostro approccio agli scopi, estremamente easy, condividendo ideazione, progettazione ed organizzazione di alcuni tra i tanti service svolti dal nostro Club. Sono certo che la sua sarà una presidenza che si distinguerà per carattere e per service innovativi, nel filo già tracciato da tutti suoi predecessori: Roberto Cecchi, Domenico Martini, Gianna Ghiori, Paolo Omizzolo, Alessandro Rossi, Massimo Alfani, Serena Aversa.