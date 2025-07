Filippo Vagnoli, il punto sulla sanità

Arezzo, 2 luglio 2025 – Filippo Vagnoli, il punto sulla sanita’

A seguito di alcuni incontri fatti con la direzione sanitaria e la direzione generale della Usl Toscana Sud Est, Filippo Vagnoli in qualità di sindaco e di Presidente della Conferenza socio sanitaria del Casentino, entra nel merito di due delle questioni più dibattute negli ultimi anni sul fronte socio sanitario. Nella vallata ovvero la mancanza del personale e le liste di attesa.

Queste le parole del Sindaco di Bibbiena: “Ho richiesto e fatto alcuni incontri con i vertici della Usl sia in qualità di sindaco di uno dei comuni del Casentino che come presidente della Conferenza dei sindaci socio-sanitaria della vallata. Il Casentino continua a soffrire su due fronti che ritengo prioritari per la tenuta dell’equilibrio dei servizi offerti e quindi della tenuta sociale del contesto di area interna, ovvero la mancanza del personale e le liste di attesa. Entrambi questi aspetti rimangono un’emergenza sulla quale la Regione Toscana deve assolutamente mettere mano, se intendiamo concretamente sostenere lo sviluppo di questa parte di Toscana interna. Continuano purtroppo ad esserci carenze sia nel personale medico che infermieristico, si parla di più di dieci figure mancanti e ne cito alcuni che come il neuropsichiatra infantile, psicologo, figure in ginecologia ma anche ostetricia, il pronto soccorso, che da anni soffre per carenza di medici. Come presidente del distretto sanitario chiedo di intervenire con estrema urgenza per non mettere in ginocchio la popolazione costretta a spostarsi su altre zone con disagi enormi per le famiglie. La montagna e le aree interne si sostengono attraverso servizi efficienti e adeguati, si sostengono con politiche di supporto nella vita di ogni giorno che consentano il permanere dei nuclei famigliari. Non ci può essere sostegno alle aree interne senza un rafforzamento significativo del comparto socio sanitario. Questo lo sappiamo bene tutti per questo come presidente del distretto socio sanitario chiedo un intervento serio destinato a dare risposte certe ai nostri cittadini e cittadine”.

Vagnoli ringrazia il personale ospedaliero e del territorio: “La sanità, come ogni altro comparto lavorativo, è fatta di protocolli, regole, percorsi ma soprattutto di persone. La qualità umana e professionale di coloro che supportano ogni giorno la sanità in Casentino sono enormi e a loro va tutta la nostra riconoscenza come cittadini e come amministratori. Riconosciamo a queste persone uno sforzo che va ben oltre i propri doveri, un attaccamento di cuore verso una professione difficile in un contesto non sempre facile. Il lavoro da supervisori che spetta a noi amministratori, ci concede anche un punto privilegiato su questo ambito e posso testimoniare il valore e l’abnegazione di tantissime persone. Anche per loro ritengo necessario oltre che giusto, che dalla Regione si intervenga in maniera adeguata e veloce sulle carenze che ormai persistono da troppo tempo, sfiancando coloro che lavorano già duramente”.