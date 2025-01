Manovra, Anci Toscana: "Possibili difficoltà dal 2026 per i Comuni"

Firenze, 17 gennaio 2025 - “Non siamo soddisfatti della manovra. Abbiamo recuperato qualcosa, per esempio il limite al turnover non c'è più quindi i Comuni possono assumere. Però è rimasto l'accantonamento sulla spesa corrente, un accantonamento che è un taglio”, “è iniziata di nuovo la stagione dei tagli, speriamo che non si continui anche per il 2026 e il 2027. Il 2025 lo si riesce a scavalcare, ma se sugli anni prossimi continuiamo su questa strada incominciamo a vedere un po' di difficoltà” sui servizi. Lo ha dichiarato il direttore di Anci Toscana, Simone Gheri, in occasione dell'evento annuale di Anci Toscana sulle novità introdotte dalla legge di bilancio e gli effetti della manovra sui bilanci dei Comuni. Gheri ha sottolineato che “l'accantonamento è sulla spesa corrente che i Comuni possono utilizzare in spesa capitale ovvero per gli investimenti del prossimo anno. Quindi quest'anno sulla spesa corrente” le amministrazioni “soffrono. Tutto questo significa andare a rivedere i servizi sul proprio territorio. Abbiamo Comuni virtuosi, per cui penso si riesca a mantenere i livelli che abbiamo avuto nel 2024 però abbiamo difficoltà a farne nuovi e parlo dei servizi delle amministrazioni comunali su cui si andrà un po' in difficoltà”. Le difficoltà, secondo Gheri, “sono tutti i Comuni, chiaramente quelli più grandi hanno le spalle più grandi. E più margine”. Sulle lamentele dei cittadini “è chiaro che poi vanno a cercare i sindaci. Il punto vero è che anche a livello nazionale bisogna riprendere il ragionamento su come dare maggior autonomia finanziaria all'amministrazione comunale, questo è il punto vero. Oggi i comuni hanno pochissime leve per fare la propria fiscalità locale”. Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena (Arezzo) e responsabile della finanza locale per Anci Toscana, ha sottolineato che “la legge di bilancio non è positiva per i Comuni. Siamo preoccupati. Gli investimenti dei Comuni mandano avanti una parte importante degli investimenti pubblici in Italia, la ricaduta può essere negativa sull'economia del territorio”.