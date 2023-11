Cyber Monday 2023, è il giorno dei super sconti: smartphone e pc a prezzi eccezionali

Firenze, 27 novembre 2023 – Gli amanti dell’elettronica hanno già da tempo cerchiato di rosso la data di oggi, lunedì 27 novembre, sul proprio calendario, per non mancare l’appuntamento con lo shopping. Probabilmente le parole Cyber Monday non vi giungono del tutto nuove, ma non avete un'idea precisa di cosa significhino. In effetti non avete tutti i torti, visto che si tratta di una giornata particolare la cui nascita è piuttosto recente ed è un’invenzione made in Usa, ma che ha già saputo conquistare anche i consumatori italiani. Ebbene il cosiddetto “Cyber Monday” altro non è che il “Lunedì Cibernetico”. Cade ogni anno in una data diversa, ma in un giorno ben preciso, cioè il lunedì successivo al Black Friday, che è appunto oggi. Si tratta di una giornata dedicata ai super sconti per gli articoli elettronici e tecnologici. Sapete cosa significa ciò? Che potrete comprare tablet, smartphone, pc, stampanti, ma anche articoli come tv, radio e tanto altro, a prezzi davvero eccezionali. I prodotti elettronici, ma ancor di più quelli tecnologici, si sa che hanno prezzi che possono andare da un centinaio di euro fin oltre il migliaio e dunque avere la possibilità di acquistare magari un computer o uno smartphone di ultimissima generazione approfittando di sconti che possono raggiungere anche il 50%, è decisamente un'occasione imperdibile. Da ciò deriva il successo di questa giornata che si è diffusa in tutto il mondo.

Nasce oggi

Bruce Lee nato il 27 novembre del 1940 a San Francisco. Leggenda delle arti marziali, indimenticabile attore-combattente che inventò il Jeet Kune Do. Ha detto: “Non potrete mai chiamare il vento, ma potete lasciare la finestra aperta”.