Black Friday, la mappa degli acquisti a prezzi scontati

Firenze, 18 novembre 2023 – Le stime degli esperti dicono che quest'anno si comprerà di più durante gli sconti del Black Friday. Succederà anche in Toscana, nei negozi fisici, ma soprattutto online. E in tanti, visto l'estensione del 'venerdì nero' a praticamente l'intero mese di novembre, stanno già facendo acquisti, tanto che molti corrieri non riescono già da qualche giorno a consegnare i pacchi nei tempi previsti.

“E' presto dire come andranno quest'anno le vendite - spiega Marco Pericci, fondatore della startup Isendu, che ha creato una piattaforma per la crescita degli e-commerce, e presidente comunicazione di Confartigianato Imprese Firenze - ma sicuramente notiamo un incremento, che si era registrato anche l'anno scorso sul 2021. Questo ampliamento dei giorni dedicati allo shopping scontato aiuta anche i corrieri espresso, che spesso non riescono a evadere nei tempi tutte le consegne”.

Ma come mai tutte le aziende, dai grandi marchi alle piccole attività, puntano sul Black Friday? “Rispetto ai saldi – risponde Pericci – c'è più attenzione e interesse da parte dei consumatori sugli sconti di novembre. Non solo, per i venditori, che mettono sul mercato prodotti a prezzi ribassati, non ci sono margini, ma è un momento in cui possono acquisire contatti, raccogliere numeri e email dei clienti da ricontattare poi eventualmente nel periodo natalizio o in altre ricorrenze”.

Gli sconti sono veri? “Se si acquista online e soprattutto dai grossi player, come Amazon, ma anche catene tipo Mediaworld, Unieuro, o sui marketplace della moda, quali Zalando, Yooks, LuisaviaRoma – spiega Pericci – gli sconti sono reali”. Il consumatore, inoltre, acquistando online, ha comunque possibilità di verificare che il prezzo di vendita sia veramente scontato, usando i comparatori o semplicemente confrontando il prezzo del prodotto su più siti internet.

La mappa degli sconti in rete

Facendo un giro su internet, scopriamo che il Black Friday di Amazon dura fino al 27 novembre e le offerte comprendono un po' tutti i prodotti: moda, informatica e software, fai da te, cura personale. Inoltre, Amazon applica fino alla mezzanotte del 22 novembre il 20% di sconto su una selezione di prodotti resi dai clienti. Su Zalando, specializzato sull'abbigliamento, gli sconti – anche su profumi e accessori - arrivano al 70%. Dal 18 al 28 novembre su Yoox sconti su tantissimi brand, da Dsquared2, Dolce&Gabbana a Valentino Garavani, ma anche su maglie, pantaloni e scarpe. Se si vuole cambiare smartphone o notebook, tante le offerte che arrivano da Unieuro, con sconti fino al 22 novembre anche sui prodotti Apple, acquistabili a rate, e con un extra sconto del 22% nei giorni del 18 e 19 novembre. Offerte fino al 22 novembre anche da Mediaworld, su computer, grandi e piccoli elettrodomestici, telefonia. Online si trova anche l'App Day: fino al 19 novembre sconto del 15% sul carrello, acquistando da app e per i possessori della tessera Mw Club.

Il Black Friday in negozio

Anche i negozi fisici propongono tutta una serie di sconti, che in alcuni casi possono arrivare fino al 70%. A Firenze sconti nei punti vendita del Quartiere San Donato a Novoli, dove si possono trovare, scontati dal 50 al 70%, intimo, abbigliamento, calzature, casalinghi, libri e gioielli. Ai Gigli a Campi Bisenzio, il Black Friday è concentrato nel prossimo fine settimana, dal 24 al 26 novembre (l'elenco dei negozi aderenti si trova qui). Undici i giorni (fino al 27 novembre) di “sconti straordinari” sui prezzi outlet a Barberino di Mugello, per esempio del 50% su marchi come Woolrich, Michael Kors, Tommy Hilfiger, e al Valdichiana Village, con i suoi “Black Days fino al -50%”, dal 18 al 27 novembre. Ma in queste settimane anche altri tipi di negozi propongono il loro Black Friday. Per esempio l’agenzia viaggi Le Balze di Terranuova Bracciolini, che propone una crociera scontata destinazione Costa Dubai e Emirati Arabi, con partenza a gennaio 2024. L'Autoscuola Toscana di Cascina che dal 17 al 24 novembre sconta del 20% le lezioni di teoria per prendere la patente. Infine, dal 20 al 25 novembre, la Carpel di Empoli applica uno sconto del 30% su tutti i caschi.