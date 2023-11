24 novembre 2023, il Black Friday. Sapete perché si chiama venerdì ‘nero’?

Firenze, 24 novembre 2023 - Per alcuni il Black Friday di oggi è un’imperdibile giornata di shopping, per altri un esempio di iper consumismo. I secondi sono in minoranza se ci si guarda intorno: ovunque si pubblicizzano sconti imperdibili, che promettono ai consumatori gli affari della vita. Ma quando, dove e come nacque questa giornata? Nell’America degli anni Sessanta divenne popolare festeggiare il Black Friday, ossia il venerdì seguente il Thanksgiving, quando i negozi offrivano enormi sconti e saldi eccezionali su ogni genere di articolo: quel giorno aprivano presto la mattina proponendo veri affari doorbuster, ossia proprio per quella data, invogliando così i clienti ad approfittarne mettendosi sin dall'alba precedente in fila. La tradizione delle offerte del venerdì dopo il Ringraziamento si allargò alle grandi catene commerciali: ogni anno a fine novembre i negozi furono invasi da folle di consumatori . Il Black Friday è diventato così anno dopo anno il simbolo tangibile della cultura consumistica americana. Verso la fine degli anni 2000, nel tentativo di superarsi a vicenda e attrarre clienti assetati di sconti, i negozi iniziarono ad aprire già alle 4 di mattina, e successivamente ad anticipare alla mezzanotte l'apertura del Black Friday. Nel 2012 la catena Wal-Mart 'bruciò' tutti i competitor aprendo alle 20 del giorno del Ringraziamento e da lì il Black Friday dello shopping è diventato 'la settimana del Black Friday', includendo persino una festa tradizionale, popolare e in genere vissuta in famiglia come il Thanksgiving'. E non sono mancate le risse, gli scontri e gli incidenti per accaparrarsi l’offerta migliore. Nel 2008 a New York, un impiegato di Wal-Mart, grande catena di supermercati, è stato investito da una folla di duemila persone; in California sempre nel 2008, una lite scoppiata per comprare lo stesso giocattolo è finita in revolverate tra due padri di famiglia. Nel 2014, la polizia britannica è dovuta intervenire per sedare gli animi della folla incattivita a Dundee, Glasgow, Cardiff, Manchester e Londra. E in Italia? La tradizione è recentissima ed è esplosa nel momento in cui internet con i vari marketplace, hanno reso l'affare globale. Ogni anno si aggiorna il record di spesa durante il Black Friday, diventato una sorta di follia consumistica mondiale, che non solo non dura più un giorno, ma sempre di più si allarga fino a far diventare novembre il mese dello shopping. Si comprano oggetti di ogni tipo, dal fashion alla tecnologia (che ha pure il Cyber Monday) ma anche viaggi aerei, soggiorni in albergo. La concorrenza è alle stelle, la scontistica arriva a percentuali alte. Ma perché si chiama “Black Friday” ossia venerdì “nero”? Il npme deriverebbe dal fatto che nero era l’inchiostro per compilare i registri contabili quando sono in attivo, il rosso invece si usava per il passivo. E siccome le offerte invogliavano gli acquisti, i guadagni per i negozi risultavano alti, e tutti i negozi andavano in attivo. Nasce oggi Carlo Collodi nato il 24 novembre del 1826 a Firenze. Comparso per la prima volta nel 1881 sul 'Giornale per i Bambini', Pinocchio, il più amato burattino di legno del mondo, nato dalla fantasia di Collodi, non smette di affascinare giovani e adulti e sorprende ancora con i suoi aspetti più enigmatici. Ha scritto: “Non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito”.