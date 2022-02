Firenze, 9 febbraio 2022 - I nuovi casi di contagi Covid in Toscana registrati nelle ultime 24 ore sono 4.860 su 44.860 test (13.461 tamponi molecolari e 31.399 test rapidi). La curva dei positivi insomma scende a picco: oggi gli attualmente positivi sono oggi 98.742, -6,2% rispetto a ieri. Merito delle guarigioni: 691.237 in tutto, 11.352 in un giorno, più 1,7%.

Il tasso netto di positivi (prime diagnosi, esclusi cioè i secondi e successivi tamponi di controllo) è 63,2% (su 7.693 soggetti), mentre quello "lordo" è 10,8%. Intanto i vaccini somministrati in Toscana sfiorano quota 8 milioni e mezzo.

I ricoveri

I ricoverati sono 1.348 (26 in meno rispetto a ieri), di cui 96 in terapia intensiva (1 in meno).

I decessi

Purtroppo i decessi, ultimo parametro a scendere anche quando l'ondata dei contagi è in fase calante, segna 26 morti: 10 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 3 a Pisa, 6 a Livorno, 1 a Siena, 2 a Grosseto, -1 fuori Toscana.



La mappa dei nuovi casi provincia per provincia

Sono 237.681 i casi complessivi ad oggi a Firenze (1.292 in più rispetto a ieri), 61.714 a Prato (344 in più), 67.779 a Pistoia ( 370 in più), 36.540 a Massa Carrara (220 in più), 78.725 a Lucca ( 555 in più), 92.173 a Pisa ( 515 in più), 66.264 a Livorno ( 488 in più), 70.573 ad Arezzo ( 480 in più), 50.068 a Siena ( 327 in più), 36.420 a Grosseto (269 in più).

Isolamenti e quarantene

Complessivamente, 97.394 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (6.492 in meno rispetto a ieri, meno 6,2%).

Sono 37.610 (5.634 in meno rispetto a ieri, meno 13%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 15.189, Nord Ovest 14.642, Sud Est 7.779).

