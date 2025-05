Autostrada dell’acqua: taglio dei tubi senza intoppi. Pochi disagi col maxi cantiere di Publiacqua

Firenze, 10 maggio 2025 – I lavori sull’autostrada dell’acqua da parte di Publiacqua non hanno generato particolari disagi nell’area fiorentina. A Firenze sono dunque terminate le operazioni di taglio delle tubazioni da 1,2 metri di diametro sui cantieri paralleli di piazza Beccaria e piazza Donatello.

I lavori straordinari hanno fin qui previsto il posizionamento dei due pezzi speciali preassemblati di collegamento. Nel pomeriggio i lavori proseguiranno coi collegamenti degli stessi con le nuove condotte dell'autostrada idrica. Dal punto di vista del servizio all'utenza, al momento non si registrano particolari problemi.

La pressione, su Firenze e Campi Bisenzio, risulta, come da previsione, in diminuzione ma senza compromettere il servizio all'utenza, salvo casi specifici: piani alti e abitazioni in zona rossa e priva di autoclave.

Sulla città di Prato la fascia di maggior pressione prevista per la mattina, fra le 7 e le 9, ha garantito il servizio a tutti i cittadini. Possibili disservizi sono previsti a seguito dell'abbassamento della pressione programmata fra le 9 e le 12. Sugli altri comuni, invece, non vengono segnalate criticità. I cittadini a loro volta hanno dato una mano riducendo in maniera sensibile i consumi già nella notte.

Questi i dati: Prato -20%; Campi Bisenzio -15%; Sesto Fiorentino -15%; Calenzano -15%. "I lavori stanno procedendo come da programma - spiega il presidente di Publiacqua Nicola Perini - voglio ringraziare i cittadini dei comuni interessati perché abbiamo registrato una riduzione dei consumi dell'acqua importante e questo testimonia un'attenzione rilevante ad evitare criticità.

Un ringraziamento ai lavoratori, ai nostri ed anche alle ditte che stanno lavorando su questi cantieri. Ci auguriamo di riuscire tra qualche ora a rimettere in pressione la tubatura con disagi inferiori a quelli programmati".