Hotel e residence perfetti per i bambini: strutture toscane vincono l'Oscar di categoria

Firenze, 9 maggio 2025 - Si è tenuta a Firenze, al Grand Hotel Minerva, la cerimonia di consegna dei Bimboinviaggio Awards 2025, che ogni premia le 10 migliori strutture family-friendly d'Europa affiliati a Bimboinviaggio.com, il portale di riferimento per chi desidera organizzare vacanze su misura per tutta la famiglia. Due strutture sono in Toscana: si tratta del Castello di Gargonza a Monte San Savino (Arezzo), e del Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona (Livorno). L'evento è dedicato annualmente all’eccellenza dell’accoglienza family, con l'obiettivo di valorizzare le strutture capaci di trasformare un semplice soggiorno in un’esperienza memorabile, attraverso servizi personalizzati, ambienti sicuri e stimolanti, e un’attenzione costante ai bisogni di genitori e bambini.