Primo assaggio di primavera: fiori e piante in Toscana, eventi da non perdere

Firenze, 25 marzo 2025 - Dai tulipani alle camelie e non solo. Inizia la primavera e la natura rinasce. E' il momento anche in Toscana della fioritura, dell'inizio della bella stagione. E sono tanti gli eventi collegati ai fiori. Tra fiere e esposizioni permanenti, tutte da non perdere per chi ha il pollice verde. Un'occasione per stare a contatto con la natura, una bella idea per questi primi weekend di primavera. Dalla lavanda ai campi di girasoli che caratterizzano la campagna toscana, questo è un momento perfetto anche per le immancabili foto dei fiori da condividere sui social network. Ecco dove andare.