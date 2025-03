Lezioni green . Tutti i segreti di piante e fiori

Rendere i giardini, balconi e terrazzi dei luoghi incantanti, avere piccole giungle da salotto e scoprire i segreti delle piante e dei fiori, si può con le serate di ‘Aspettando VerdeMura 2025’ – gli incontri on line gratuiti (webinar) del mercoledì alle ore 21, che ci accompagneranno insieme agli esperti di settore, verso la nuova edizione della magnifica mostra lucchese dedicato al giardinaggio e al vivere all’aria aperta, VerdeMura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile 2025.

Prosegue con successo l’esperienza dei webinar gratuiti con i testimoni d’eccezione dal mondo verde italiano, per imparare i trucchi e sviluppare il pollice verde. L’iscrizione è gratuita, e basta inviare una mail a: [email protected], specificando la data dell’incontro a cui si vuole partecipare. Arriverà una mail di risposta con l’invito per collegarsi on line. Oggi è la volta di Massimiliano Giusti, titolare dell’omonimo vivaio specializzato in camelie a fiori giallo ed ibridi delle nuove specie cinesi. L’attento lavoro di ibridazione, i risultati, i tentativi di acclimatamento, e quali sono le nuove tendenze saranno l’argomento dell’incontro. La camelia, sempre simbolo del territorio lucchese, ma capace anche di rinnovarsi e reinventarsi. “Camelia, nuove tendenze per un fiore carico di storia”.

In chiusura di questa bella, verdissima parentesi, l’appuntamento di mercoledì 26 marzo con Maurizio Usai, architetto, progettista del verde, plantsman, esperto di rose. Intanto si possono già acquistare on line i Biglietti Open, novità di questa edizione. Fino al 31 marzo sono disponibili i biglietti a data aperta, utilizzabile a scelta o il venerdì 4 aprile o il sabato 5 aprile o domenica 6 aprile, che si attivano al momento dell’ingresso alla manifestazione. Biglietteria sul sito on line www.ticketone.it/artist/verdemura/.