In un mare di tulipani: dove andare in Toscana per vedere la super fioritura

Scarperia e San Piero (Firenze), 12 marzo 2025 – L’apertura è prevista per il 22 marzo e lo spettacolo sarà davvero da non perdere. Trentamila tulipani fioriti sono pronti a fare bella mostra di sé nel territorio comunale di Scarperia e San Piero, a trenta minuti da Firenze.

E’ in Mugello una delle fioriture di tulipani più spettacolari. Nella tenuta di Schifanoia torna l’evento “I Tulipani di Schifanoia”: tutti potranno accedere, con biglietto acquistabile online, a questi campi fioriti dai mille colori. Un fiore speciale il tulipano, un fiore perfetto anche per i social network.

“Torniamo con trentamila tulipani”, dicono gli organizzatori appunto cominciando a preparare il pubblico a questa vera e propria festa di primavera. Una formula molto particolare quella messa in piedi dalla tenuta: entrando, è possibile non solo visitare i campi e appunto realizzare scatti spettacolari con il proprio smartphone.

Ma anche raccogliere i tulipani con bulbo e portarli a casa. Una festa di primavera appunto, che prevede tra l’altro la presenza di un mercatino con prodotti biologici della zona, grazie alla partecipazione di alcune aziende agricole, oltre appunto a quella di Schifanoia.

Appuntamento dunque dal 22 marzo. L’organizzazione mette a disposizione gratuitamente un parcheggio con cinquanta posti auto fino ad esaurimento. “Tenuta Schifanoia si impegna a offrire un'esperienza sicura e coinvolgente per tutti i visitatori, rispettando le linee guida locali per la salute e il benessere di tutti i partecipanti”, si legge nella pagina dell’evento.

La primavera si affaccia dunque in Toscana e le iniziative all’aria aperta si moltiplicano. Dai campi di lavanda in Toscana, fino alla fioritura di Castelluccio di Norcia in Umbria: un altro spettacolo della natura conosciutissimo in tutto il mondo. L’iniziativa di Schifanoia è una delle prime del genere in Toscana.

E’ un campo di autoraccolta, in cui appunto sono i visitatori, nel rispetto della natura, a raccogliere i fiori per portarli a casa e curarli. La tenuta si trova in località Scaffaia. Le aperture saranno nel weekend: da sabato 22 marzo e domenica 23 e per i cinque weekend successivi. Un’idea per passare qualche ora con la famiglia all’aria aperta.