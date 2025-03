L’arte in festa Le Giornate Fai di Primavera

di Sofia ColettI

Aperture straordinarie, visite guidate, eventi speciali in un itinerario della bellezza che si snoda tra borghi, palazzi, chiese, case private, botteghe, tesori d’arte e natura, alla scoperta di luoghi insoliti e normalmente inaccessibili oppure poco conosciuti e poco valorizzati. Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano anche in Umbria le “Giornate Fai di Primavera“, il principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: è un’edizione speciale, in occasione dei cinquant’anni dalla nascita del Fondo Ambiente Italiano, e la nostra regione partecipa con entusiasmo grazie a un ricco cartellone promosso dai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi Fai. L’elenco di tutti i luoghi aperti con orari, modalità di partecipazione ed eventuali prenotazioni sono sul sito www.giornatefai.it. C’è anche la possibilità di contribuire alla cura e valorizzazione del patrimonio, con donazioni a contributo libero

Ecco allora una guida alle due “Giornate di Primavera“ nel Cuore Verde. A Perugia porte aperte all’Oratorio di San Francesco dei Nobili (foto sopra) in via degli Sciri: uno degli esempi più importanti del primo barocco perugino e solitamente inaccessibile perché sede dell’Archivio del Pio Sodalizio Braccio Fortebracci: la visita si snoda in diversi ambienti, fino alla chiesa e al giardino pensile. Sempre a Perugia sono attese visite guidate al complesso monastico benedettino di Santa Maria Nuova, tra via del Roscetto e via Pinturicchio e al Coro delle Monache della Chiesa di Santa Maria Assunta di Monteluce: un grande ambiente, normalmente chiuso al pubblico, coperto da una grande volta a crociera, con preziosa testimonianza della pittura umbra trecentesca.

A Gubbio c’è una speciale visita guidata alla Gola del Bottaccione con passeggiata all’Acquedotto medievale, tra racconti, curiosità e panorami spettacolari. Assisi propone una passeggiata tra le chiese nascoste (sono quelle di Santa Maria sopra Minerva, di Santo Stefano e di San Giacomo de Muro Rupto), a Cannara si va alla scoperta del borgo di Collemancio, a Città di Castello c’è la visita guidata allo Studio di pittura di Alvaro e Giuliana Sarteanesi (esempio di architettura liberty) e dell’Appartamento Studio Meroni Pillitu mentre Deruta propone un percorso tra le tradizioni, i monumenti e le opere espressione del Francescanesimo.

Tappa da non perdere è Foligno con Palazzo Jacobilli – Carrara dove ammirare i cinquecenteschi affreschi del piano nobile. Ma ci sono anche visite alla Chiesa di Santa Maria in Campis e alla Cattedrale di San Feliciano. A Spello ci sono da visitare la preziose sale di Palazzo Comunale, a Gualdo Tadino la Cattedrale di San Benedetto e la Chiesa di San Francesco con ambienti normalmente chiusi al pubblico. A Spoleto c’è un affascinante percorso tra i resti del patrimonio industriale di Morgano (antico sito minerario), a Todi si esplora il cuore storico della città alla scoperta del Teatro Romano e del Santuario della Madonna del Campione.

In direzione del Trasimeno, a Panicale è in programma la visita guidata alla Collegiata di San Michele Arcangelo (foto sotto), a Paciano si va all’Antica Pieve del Ceraseto con un gioiello dell’arte rinascimentale: l’affresco di “Cristo in Trono di Giovan Battista Caporali. E ancora, a Terni porte aperte a Palazzo Montani per visitare uno dei cicli pittorici più affascinanti e meglio conservati della città. A Orvieto visita alla Chiesa della Natività di di Maria Santissima, nella frazione di Canonica e a San Gemini si svela un tesoro sconosciuto ai più: la Fondazione Museo dell’Opera di Guido Calori, scultore, pittore, critico ancora da scoprire.