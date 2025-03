SS.Annunziata, nuovo allestimento: la fiera dei fiori trasloca in piazza della Badia

Arezzo, 25 marzo 2025 – Debutta quest'anno il nuovo allestimento per la SS.Annunziata, con la fiera dei fiori che trasloca i suoi banchi in piazza della Badia. Gli ambulanti delle piante sono concentrati sulla piazza pedonale, resta la chiusura solo di via Isidoro dal Lungo e via Garibaldi fino all’incrocio con Porta Buia. Esclusa quindi piazza del Popolo dal parcorso, per una fiera che ha visto negli ultimi anni ridursi drasticamente i banchi.

Torna l’appuntamento di Primavera con la Fiera dei Fiori. Oggi in occasione delle celebrazioni della Santissima Annunziata, si svolge anche la tradizionale fiera che porta in centro una decina di banchi tra piante, attrezzi agricoli e da giardinaggio, insieme a dolciumi, articoli per la casa, abbigliamento e gastronomia, lungo il percorso di via Garibaldi in prossimità della chiesa, nel tratto compreso da via San Lorentino e Porta Buia, passa per via Isidoro del Lungo e la Badia. Per tutta la giornata la fiera dei fiori sarà così l’occasione per fare acquisti per chi in questo periodo deve rinnovare balconi, orti e giardini. Nel percorso come al solito ci saranno anche i venditori di biancheria, casalinghi, dolciumi, palloncini colorati e tanto cibo, che nel tempo hanno preso sempre più piede scalzando quello che in passato era il primato indiscusso dei fiori. Dai dolciumi ai formaggi, passando per salumi e porchetta, sono proprio i banchi dell’alimentare ad aver segnato negli ultimi anni una grossa fetta delle presenze. Da una parte la fiera con i suoi ambulanti, dall’altra le celebrazioni religiose nella parrocchia di via Garibaldi con messe oggi quasi ogni ora, il culmine sarà la santa messa di questa sera alle ore 18 nella chiesa della Santissima Annunziata alla presenza del Vescovo Andrea Migliavacca.

La festa della SS. Annunziata ricorda infatti l’Annunciazione del Signore, col saluto dell’angelo a Maria. Si celebra il 25 marzo, cioè nove mesi prima di Natale, data convenzionale della nascita di Gesù. Fino al 1700 nel calendario toscano il 25 marzo segnava anche l’inizio dell’anno civile con la celebrazione del Capodanno dell’Annunciazione. Lontana dai fasti del periodo pre Covid, la Fiera dei Fiori torna oggi insieme alla festa della Santissima Annunziata, aprendo comunque in centro il calendario delle fiere primaverili. Un appuntamento tradizionale che apre la stagione degli eventi all’aperto. In occasione della fiera dei fiori, sul fronte traffico, oggi in concomitanza con la presenza dei banchi del mercato, scattano anche disposizioni straordinarie nelle aree interessate dalle 6 alle 23.

In particolare i divieti di transito e di sosta con rimozione interesseranno via Garibaldi, tra via San Lorentino e via Porta Buia, in via Isidoro Del Lungo e piazza della Badia.

Chi percorre via Porta Buia al semaforo deve svoltare a destra mentre i veicoli provenienti da canto alla Croce e dal tratto iniziale di via Garibaldi devono andare verso porta San Lorentino. Sarà consentito l’accesso al parcheggio della Cadorna.