Firenze: quartiere 4 in festa tra concerti, laboratori e visite guidate

Firenze, 18 maggio 2023 – Meteo permettendo, il quartiere 4 sarà in festa per due giorni. Le varie associazioni del territorio, insieme ai giovani che popolano la zona dell'Isolotto, con il Comune di Firenze e il Quartiere 4, hanno organizzato un fitto calendario di eventi per venerdì 19 e sabato 20 maggio: giochi e laboratori per bambini, triangolare di calcio, prove gratuite di tennis per adulti, trekking urbano, concerti, caccia ai rifiuti e tanto altro ancora.

Ad aprire i festeggiamenti l'appuntamento alle 15.30 di venerdì al Giardino del Bindolo, dove l'associazione Il Ponte e la scuola Pier della Francesca allestiranno una mostra di disegni e oggetti realizzati dai ragazzi. Seguiranno l'esibizione del coro degli insegnanti, giochi collettivi e merenda.

Saranno tanti gli eventi in programma, che interesseranno non solo il Giardino del Bindolo, ma anche la ludoteca La Carrozza di Hans, piazza dell’Isolotto, la casa del popolo 25 Aprile e quella di Ugnano, il centro sportivo San Michele, la Coop di viale Talenti, la palestra scuola Ambrosoli di Mantignano, la Don Milani in piazza Dolci, il circolo Mcl San Bartolo, via Bassa 2-13, viuzzo del Pantanino 11, Mantignano, Ugnano, Cantina Ricca, Boschetto, Accademia Mars via De Nittis 6, circolo Mcl Dario Del Bene e parco di Villa Vogel: mostre, laboratori, conferenze, concerti, sport, ambiente, trekking, visite guidate alla fattoria didattica e al parco degli alpaca, con molte associazioni culturali, sportive e ambientali del territorio.

Concluderanno i festeggiamenti la grande cena nel parco di Villa Vogel sabato 20 maggio alle 19.30 con sottoscrizione a premi in favore di Rete di Solidarietà Q4 (50%), Fondo Essere (30%) e operatori di strada Cepiss (20%).

“Dopo l'ottimo risultato della scorsa edizione, che, con la grande partecipazione di associazioni, enti, aziende e popolazione, ci ha permesso di donare ben 5mila euro alla Rete di Solidarietà del Quartiere 4 – spiega Alessandro Giachi per il Comitato Quartiere in Festa – siamo riusciti ad allargare la base delle associazioni che partecipano e, soprattutto la diffusione sul territorio del quartiere. Infatti, oltre a Soffiano, l'Isolotto, Villa Vogel e Mantignano Ugnano, già coinvolte nella passata edizione, quest'anno abbiamo allargato la presenza degli eventi sul territorio anche a Talenti, Ponte a Greve e San Bartolo. Ma la cosa più importante, per il futuro di questa bella iniziativa, è stato l'allargamento della partecipazione attiva ai lavori del comitato organizzatore: senza queste nuove persone non avremmo potuto ottenere questi risultati”. In caso di meteo avverso, per la cena del parco di Villa Vogel è prevista “un'opzione B” per svolgerla al coperto. Il programma completo è consultabile a questo link.