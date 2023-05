Torna il cibo di strada Piazza Varchi e via Roma protagoniste del weekend

di Francesco Tozzi

Piazza Varchi e via Roma tornano protagoniste del cibo di strada. Al via domani la seconda edizione dello Street Food Festival in Tour, la manifestazione culinaria che si terrà a Montevarchi per tre giorni consecutivi, fino a domenica 21 maggio, patrocinata dall’amministrazione comunale. Il meglio dello street food e delle birre artigianali trasformeranno il centro storico in un’attrattiva irrinunciabile per gli affamati di tutte le età. Ogni giorno, ininterrottamente dalle 10 alle 24, i food truck e gli stand di cibi italiani e internazionali saranno pienamente operativi e per l’occasione verranno allestite delle apposite aree ristoro con intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo.

Dopo appena due mesi dal primo appuntamento con la kermesse che vuole stuzzicare le papille gustative, lo street food fa dunque il bis. A marzo l’evento era stato abbinato al fine settimana dedicato al Varchi Comics, il festival del fantasy e del fumetto che ogni anno accoglie visitatori e appassionati da tutta la Toscana. Stavolta invece l’enogastronomia sarà la star indiscussa del week-end. Con una sola variabile da tenere in considerazione: le condizioni meteo. Il tempo negli ultimi giorni non è stato favorevole e le precipitazioni si sono abbattute senza tregua sul Valdarno. Il mercato europeo che si è tenuto lo scorso fine settimana a San Giovanni ha dovuto fare i conti con l’imprevedibilità delle piogge e le temperature quasi autunnali di questo maggio anomalo.

La città del Marzocco è stata graziata soprattutto nella giornata di domenica, ma il brutto tempo non ha fermato l’assedio dei valdarnesi alle bancarelle colme di prelibatezze da tutto il mondo. A partire da domani, stando alle ultime rilevazioni, si prevedono temporali in arrivo. Anche in questa occasione, però, i montevarchini difficilmente rinunceranno a gustare un hamburger di chianina oppure una porzione generosa di arrosticini abruzzesi. Sui camioncini disposti nelle principali del vie del centro non mancheranno poi hamburger di angus, donzelle fritte, cannoli e arancini siciliani, frittura di pesce, polenta in tutti i modi, hamburger di chianina e cinghiale, salumi e bruschettone, lampredotto, porchetta, coccoli, arrosticini, pollo, coniglio fritto e chi più ne ha più ne metta.

Due mesi fa la stagione primaverile si era aperta nel migliore dei modi, facendo registrare il tutto esaurito. I banchi allestiti all’interno della mandorla sono stati un richiamo irrinunciabile per le degustazioni dei prodotti tipici, con piazza Varchi e via Roma letteralmente prese d’assalto e trasformate per tre giorni in un grande ristorante all’aperto frequentatissimo. Il bilancio di questa edizione dovrà fare i conti con il maltempo.