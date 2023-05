Montemignaio, al via il premio di poesia e narrativa “Alboino Seghi”

Arezzo, 18 maggio 2023 – Il centro culturale Davide Calandra, emanazione del Comune di Montemignaio, organizza anche quest'anno il premio letterario nazionale di poesia e narrativa intitolato a Alboino Seghi, maestro elementare, studioso e appassionato della montagna e delle tradizioni locali, ma anche scrittore e giornalista de La Nazione. Obiettivo del premio, giunto alla sua quattordicesima edizione, è “incentivare la scrittura e far conoscere i luoghi del proprio territorio”.

Il concorso è gratuito e aperto a tutti ed è possibile inviare le opere inedite fino al 27 maggio 2023 all'indirizzo email [email protected]. Si può partecipare per la poesia con una sola lirica di massimo trenta versi, mentre per la sezione narrativa è possibile inviare un solo racconto, che non deve superare le quattro cartelle dattiloscritte.

La premiazione si terrà domenica 30 luglio alle 16 nella Pieve di Santa Maria Assunta a Montemignaio. Saranno premiati i tre poeti e i tre narratori che la giuria sceglierà come vincitori (e che riceveranno targa e diploma e, per il primo classificato per ogni sezione, un cesto di prodotti tipici del luogo) e con diploma altri cinque poeti e cinque narratori segnalati dalla giuria. Le opere premiate e segnalate saranno raccolte in un fascicolo che verrà distribuito a tutti i presenti alla cerimonia di premiazione. Per informazioni: 334-6055671.