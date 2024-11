Jova esce con “Montecristo”. L’incidente, lo stop e la rinascita. Attesi l’album e il tour 2025

Cortona (Arezzo), 23 novembre 2024 – La parola d’ordine è ripartenza. Lorenzo Cherubini torna sulla scena con un nuovo e già cliccatissimo singolo. Si chiama “Montecristo” la nuova avventura musicale di Jovanotti uscita allo scoccare della mezzanotte di venerdì su tutte le piattaforme streaming e con il video su Youtube. “Sento il battito che accelera nel petto, perché ripartire con nuova musica e nuovi progetti è bellissimo”, ha commentato con viva emozione il Jova Nazionale. È stato un anno e mezzo complicato quello appena trascorso a causa del brutto incidente in bici avvenuto a Santo Domingo nell’estate del 2023.

Due interventi a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro, tanta fisioterapia e uno stop forzato dalle scene. Lorenzo ha trascorso gran parte della sua convalescenza nella sua villa a Cortona. Ormai da qualche mese, già dall’inizio dell’estate, c’è stato un gran via vai nella città etrusca del suo gruppo di lavoro musicale per mettere a frutto idee e lavorare al ritorno sulle scene. Ritorno fissato per marzo nei palasport di tutta Italia. L’idea del pezzo è nata proprio durante il lungo periodo della convalescenza ascoltando l’audiolibro del Conte di Montecristo letto da Andrea Giordana.

“Dumas, che ha scritto anche I tre moschettieri, è un narratore immenso, e mi sono ritrovato a identificarmi con il protagonista: un giovane tradito, che perde tutto – l’amore, il suo ruolo nella società – e si ritrova da solo in una cella, da dove inizia il suo percorso di rinascita. È una canzone che evoca avventura, ricerca e anche mancanza, quel vuoto che ci spinge a muoverci per trovare ciò che cerchiamo”.

Il videoclip è stato girato in provincia di Gorizia “Questo video racconta un momento della mia vita che parla di tempo, trauma, recupero e rinascita. È un viaggio, che è sempre un tema fondamentale della mia musica”. Ora c’è attesa per l’album in uscita il 31 gennaio e per l’avvio della nuova avventura dal vivo. Manca ancora l’ufficialità, ma sembra che questa volta il cantante debba rinunciare alla consueta sala prove alla Fortezza del Girifalco perché gli spazi limitatati non gli consentirebbero di ospitare tutti gli strumentisti e il coro previsto nel prossimo tour.