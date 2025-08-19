Una serata tra comicità e solidarietà con “Somari di battaglia”

Arezzo, 19 agosto 2025 – Una serata tra comicità e solidarietà. Lunedì 25 agosto, alle 21.30, il centro di aggregazione sociale di Pescaiola sarà il palcoscenico dello spettacolo “Somari di battaglia” dove sarà possibile sorridere e riflettere con Santi Cherubini, noto come “Il Penna”, che proporrà un viaggio tra alcuni dei personaggi più amati e più celebri ideati in oltre vent’anni di carriera nel trio Avanzi di Balera.

L’evento sarà animato da una finalità benefica, con le offerte raccolte all’ingresso che verranno interamente devolute all’associazione PB73 per le attività condotte a sostegno di persone e famiglie in situazioni di disagio economico, sanitario e psicologico attraverso aiuti concreti per pagamento di bollette, canoni di affitto, spese mediche o esami.

“Somari di battaglia” sarà condotto da Francesco Maria Rossi, storico presentatore degli Avanzi di Balera, e vedrà Cherubini dare vita a un’incalzante alternarsi di storie e personaggi che hanno animato le serate aretine: dal presidente delle sagre paesane al falegname-filosofo, dall’anziana fino all’orafo che sono il paradigma di un’ironia capace di raccontare vizi, virtù e contraddizioni della quotidianità locale.

Ogni personaggio è frutto di un minuzioso studio mimico, espressivo e linguistico, andando a raccontare una specifica peculiarità del territorio con una satira ancora attuale, capace di divertire e allo stesso tempo stimolare una riflessione profonda su tanti temi d’attualità.

La serata al Cas Pescaiola, ulteriormente arricchita dall’amichevole partecipazione di Maurizio “Ceccarino” Borgogni, terminerà con un monologo dove “Il Penna” racconterà la nascita e l’evoluzione delle sue figure caratteristiche dell’aretinità, offrendo al pubblico uno sguardo dietro le quinte della creatività del trio Avanzi di Balera e sottolineando come l’ironia possa essere uno strumento potente per raccontare una comunità e la sua più profonda identità.

Questo evento è promosso dalla PB73 in collaborazione con Accademia del Colesterolo e Arezzo Autismo; per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 392/22.58.442. «Questo evento permetterà di rivivere una parte importante della recente storia della nostra città - commenta Maurizio Barsotti, presidente della PB73, - e di farlo con leggerezza e sorrisi, sostenendo al contempo chi si trova in difficoltà grazie al nostro impegno solidale.

Rivolgiamo un ringraziamento particolare a Santi Cherubini per aver accolto l’invito a mettere in scena questo spettacolo e per aver, nuovamente, testimoniato il suo grande cuore».