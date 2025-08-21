Castiglion Fiorentino in Musica: il Duo Pianistico Koltun & Wang al Chiostro di San Francesco

La storia a piccoli passi

La storia a piccoli passi
21 ago 2025
REDAZIONE AREZZO
Il programma della serata propone un viaggio musicale che attraversa epoche e stili diversi

Arezzo, 21 agosto 2025 – Prosegue l'estate musicale di Castiglion Fiorentino con il Festival Terre d'Arezzo. Dopo il suggestivo concerto di lunedì 4 agosto con "La musica tra parole e immagini del "Trio Calliope", sabato 23 agosto 2025, alle ore 21.15, il Chiostro di San Francesco ospiterà il concerto del Duo Pianistico formato da Florian Koltun e Xin Wang, due interpreti di fama internazionale provenienti dalla Germania.

Il programma della serata propone un viaggio musicale che attraversa epoche e stili diversi: Wolfgang A. Mozart, Sonata in Do maggiore K. 522; Claude Debussy, Petite Suite; Franz Schubert, Fantasia in Fa minore; Gioachino Rossini, Ouverture da Il Barbiere di Siviglia. Il Duo Koltun & Wang, nato nel 2008 alla Hochschule für Musik und Tanz di Colonia, si è esibito nei teatri e festival più prestigiosi d'Europa e del mondo, conquistando il pubblico con la forza comunicativa e la brillantezza delle loro interpretazioni.

