Jova esalta i suoi fan, presto un nuovo album: "E tra poco torno in bici"

Cortona (Arezzo), 14 giugno 2024 – Jovanotti vuole tornare in bici ma nel frattempo ha sfornato qualche pezzo: l’ipotesi di un nuovo album gasa i fan. "L’obiettivo è tornare in sella per il 15 luglio, per l’anniversario dall’infortunio". Lo ha detto con il sorriso – ma non scherzando – Lorenzo stesso in un video caricato su Facebook. Come aveva fatto negli ultimi tempi accende la telecamera e si confida con il pubblico social, stavolta mentre è al volante (il telefono era posato) di ritorno dalla seconda sessione di fisioterapia della giornata.

"Appena mi sveglio faccio il primo allentamento di fisioterapia, dalle 6,30 alle 8,30, e poi un altro il pomeriggio", ha raccontato il cantautore ai follower. "Conto che per il primo anniversario dal botto potrò risalire in sella", si confida. Era il 15 luglio del 2023 quando Lorenzo Cherubini si ribaltò a bordo della sua bici mentre era in vacanza ai Caraibi, a Santo Domingo. Da quel giorno sono passati quasi 12 mesi, che per Jova sono stati 12 mesi di fisioterapia con due operazioni nel mezzo, la prima in Repubblica Domenica e la seconda a Milano.

“È stato un anno complicato", ammette Jova "dopo la prima operazione andata male la seconda è stata molto impegnativa ma risolutiva, le cose sono andate meglio poi: sto lavorando tantissimo, è una scoperta ogni giorno, l’obiettivo di andare a suonare mi motiva molto".

Intanto nelle settimane passate erano uscite le date del tour nei Palasport che come racconta Jova sono già tutti – quasi – sold out. "Sarò in formissima", promette e alla fin fine oggi le cose sembrano andare meglio.

"Per il resto già cammino, ho lasciato le stampelle, sono un po’ incerto nel passo, mi manca un po’ di forza perché i tessuti si devono ancora ristabilire", spiega. "Nel frattempo sto anche mettendo mano a tutto quello che ho scritto sebbene lo abbia scritto in trans, senza stare a dare troppi giudizi rispetto a quello che nasceva – dice – adesso si tratta di dargli la forma e per farlo sto parlando anche con tante persone nuove per realizzare qualche nuova canzone".

Un album? un singolo? Non lo sa Lorenzo che ci deve ancora pensare: "Per ora in classifica al primo posto c’è il recupero psico-fisico, che è in atto, poi prepariamo un grande spettacolo e poi ci sono le canzoni, ma anzi non voglio metterle in classifica".