Andrea Martini
Arezzo
CronacaWeekend con le armature Casa Bruschi apre le porte
6 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Weekend con le armature Casa Bruschi apre le porte

La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, per il primo fine settimana di settembre con Fiera Antiquaria e Giostra del Saracino propone il tour Armi e armature per far assaporare al visitatore l’atmosfera storica e cavalleresca che si respira in città. Il percorso guidato tra i vari pezzi conservati nel museo darà evidenza a due spade da duello seicentesche, una delle quali con ricche finiture realizzate in argento e l’altra con lama di alta fattura marcata Caino, celebre famiglia di armaioli. A seguire la spada da battaglia, con lama riportante un prestigioso marchio identificabile nel Perrillo o nel Lupo di Passau, fino ad un morione o copricapo con impressa l’effige medicea, oltre a schienali e pettorali su cui la manifattura ha lasciato il così detto segno della botta. Nel tour anche un elmo di ispirazione cinquecentesca, in lamierino d’argento sbalzato e rifinito a bulino, capolavoro del grande orafo francese Antoine Vechte. Questo e molto altro ancora verrà illustrato a turisti e visitatori, oggi alle 11 e alle 16 (appuntamento con guida in lingua inglese), domani sarà anche offerta l’entrata gratuita in linea con l’iniziativa Domenica al Museo del Ministero della Cultura e con le quattro sedi di Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa. In queste settimane la Fondazione Bruschi ha confermato anche la collaborazione e promozione con CortonAntiquaria. A Casa Bruschi per i possessori dei biglietti dell’evento cortonese è riservato un ingresso a prezzo ridotto e saranno organizzate su prenotazione, speciali visite guidate Antiquariato ad Arte dedicate a una selezione di opere e oggetti rari che testimoniano il gusto estetico di Bruschi.

MuseiGallerie d'arte