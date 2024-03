Vince diecimila euro al Superenalotto ma non li ritira

Bibbiena, 16 marzo 2024 – È caccia al fortunato cittadino di Bibbiena che ha vinto 10mila euro all’iniziativa speciale "New Year’s Show" di SuperEnalotto SuperStar. Non si è accorto della vincita e non ha ancora ritirato il denaro del premio che è in scadenza il 28 marzo. Dopo di che non avrà più la possibilità di riscuotere la somma vinta. Il biglietto fortunato è 507BFI181049.

Il proprietario non si è fatto vivo in alcun modo per la riscossione, forse lo avrà perduto o magari riposto in un cassetto o in un altro luogo della casa dove lo ha perso di vista. Dimenticandosi di averlo e di controllare se era vincente o meno.

La vincita però c’è e ancora per qualche giorno attendono che qualcuno si faccia vivo a ritirare i 10mila euro. Una cifra che non cambia certo la vita, ma che qualche sfizio in più lo fa togliere. Come è successo già agli altri 900 vincitori dei premi da 10 mila euro ciascuno che sono stati distribuiti da SuperEnalotto nei concorsi speciali numero 180 di giovedì 28 dicembre 2023, 181 di venerdì 29 dicembre 2023 e 182 di sabato 30 dicembre 2023.

Tanti italiani hanno partecipato a questa iniziativa speciale, giocando sia nei punti vendita fisici che online o da mobile, con l’App ufficiale Superenalotto o sui siti di gioco autorizzati disponibili su Superenalotto.it. E mentre quasi tutti i giocatori più fortunati si stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 900 premi, infatti, sono 10 quelli non ancora riscossi in Toscana.

E tra questi appunto quello del cittadino di Bibbiena, che ha tempo fino al 28 marzo per accorgersene ed andare di corsa a ritirare i 10 mila euro della vincita. Con lui altri nove distratti abitanti della Toscana, da Campi Bisenzio a Prato, a Colle Val d’Elsa, Firenze, Orbetello, Barberino del Mugello, Pistoia e Collesalvetti.

Importante a questo punto per tutti questi fortunati giocatori è di tenere bene d’occhio la data di scadenza per il pagamento delle vincite che va dal 27 al 29 marzo.Tutte le informazioni, le vincite e le scadenze per la riscossione si possono trovare sul sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it