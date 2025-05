Via Fiorentina, i primi interventi. L’ex campo scuola al centro dei lavori. Come spostarsi in mezzo ai cantieri

E’ ufficialmente partita ieri la prima fase del cantiere di via Fiorentina, uno degli interventi urbanistici più attesi e strategici per la viabilità di Arezzo. L’obiettivo ormai si sa, è ambizioso: realizzare una rotatoria con sottopasso che alleggerisca il traffico. Fino a questo momento, gli interventi si erano concentrati nella parte invisibile ma indispensabile dell’opera: lo spostamento dei numerosi sottoservizi, dalle fognature bianche e nere alla rete elettrica di media tensione. Ma ora si passa alla fase "visibile": da ieri, infatti, si è proceduto con la consegna ufficiale dei lavori, l’installazione dei segnali di preavviso a distanza dal cantiere e il riordino dell’area dell’ex campo scuola, cuore operativo dell’intervento. Fino a venerdì 24 maggio, i lavori saranno focalizzati sulla costruzione di un attraversamento pedonale a chiamata tra via Golgi e via San Pergentino, oltre all’inizio dell’installazione di un impianto semaforico provvisorio. Contestualmente, tra il 21 e il 24 maggio verrà posizionata la nuova segnaletica verticale nei punti nevralgici attorno al cantiere: viale Don Minzoni, viale Amendola e via Fiorentina. Ma è da martedì 27 maggio che si entrerà nel vivo e la viabilità subirà modifiche importanti. La tangenziale sarà percorribile con una sola corsia per senso di marcia, senza il semaforo. Resterà invece consentita, per chi proviene da viale Don Minzoni, la svolta a destra verso via Fiorentina in direzione centro città. Per chi da San Leo vuole dirigersi verso il centro città, ecco i tre percorsi alternativi: dal semaforo di San Leo svolta a destra verso via Morse, via Fratelli Lumiere, via Fratelli Lebole, via Ferraris, raccordo autostradale fino a via dei Carabineri; su via Fiorentina svolta su via Fratelli Lebole, via Ferraris, raccordo autostradale fino a via dei Carabinieri (percorso consigliato per i mezzi pesanti); su via Fiorentina svolta a destra su via Spallanzani, sottopasso raccordo, via Ferraris, via Montalcino, via Carabinieri (sconsigliato ai mezzi pesanti). Dal centro città verso San Leo, sono consigliati invece:dal semaforo di via Bologna/via Monte Cervino procedere o verso via Montefalco e via dei Carabinieri o verso via Bologna/via della Chimera direzione il Magnifico; se si percorre via Fiorentina, svolta a destra obbligatoria su viale Amendola.