Un aperitivo per 3mila. L’Arcobaleno d’Estate fa il tutto esaurito nello scenario del Prato

Il Prato è tornato il cuore più alto della città grazie all’Aperitivo d’Estate, la serata-evento che ha radunato oltre tremila persone. Un successo annunciato e poi confermato sul campo, anzi, sull’erba, dove dalle 18 alle 23 si sono alternate degustazioni gourmet, spettacoli musicali dal vivo e visite guidate in notturna alla Fortezza Medicea, restituendo agli aretini e ai turisti presenti un’esperienza capace di coniugare gusto, intrattenimento e valorizzazione culturale. L’iniziativa, promossa da Confcommercio, ha goduto del patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio, oltre che del contributo di Gp Motors. Un gioco di squadra istituzionale e imprenditoriale che ha reso possibile un evento tanto partecipato quanto curato nei dettagli.

Il primo momento ufficiale è stato il taglio del nastro alle 19.30, che ha segnato anche l’apertura della tappa aretina di Toscana Arcobaleno d’Estate, la rassegna regionale promossa da Regione Toscana e La Nazione. Presenti al brindisi inaugurale il vice sindaco Lucia Tanti, l’assessore Simone Chierici, i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli, Lucia De Robertis e Gabriele Veneri, oltre al direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni.

Ma i veri protagonisti sono stati i ristoratori, pasticcieri, gelatieri e bartender aretini, capaci di creare per l’occasione un autentico Menù Arcobaleno: piatti della tradizione e suggestioni internazionali, pensati per sorprendere il palato e raccontare l’identità gastronomica della città con un respiro cosmopolita. Dalle tartare di chianina con tartufo agli arrosticini di tonno, dai tacos di gamberi ai panini al vapore con polpo, senza dimenticare dolci come il gattò all’aretina, cantucci, crostate e gelato artigianale. Anche le proposte senza glutine e quelle di ispirazione asiatica hanno riscosso grande successo. Il tutto accompagnato da cocktail d’autore, vini del territorio e birre artigianali, da gustare al tramonto con vista sulla città antica.

A rendere ancora più suggestiva la serata del Prato è stato il trio musicale tutto al femminile selezionato da Deb Jones live music, composto dalla voce soul di Federica Calieri, dal violino di Ana Valentim e dal dj set di Anastasia Kova: un sottofondo raffinato che ha impreziosito l’atmosfera.

Grande partecipazione anche alle visite guidate alla Fortezza Medicea, organizzate in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e le guide turistiche Confguide. Quattro i turni attivati, tutti su prenotazione, che hanno permesso a centinaia di persone di scoprire la storia del monumento rinascimentale. Non è mancata, infine, anche una componente culturale extra: grazie alla collaborazione con la Fondazione Ivan Bruschi, chi ha effettuato almeno una consumazione ha ricevuto un biglietto omaggio per visitare la casa museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, a partire dal 5 luglio, giorno della riapertura dopo i lavori.