Trekking con i bambini sul Pratomagno con trentatré itinerari

Ultimi due appuntamenti con il Maggio dei Libri a San Giovanni. Si avvia alla conclusione il ricco cartellone del Maggio dei Libri a San Giovanni, che ha proposto per tutto il mese eventi culturali di grande interesse presso Palomar la Casa della Cultura, all’interno della rassegna Le Piazze del Sapere.

Oggi alle ore 17.30, si terrà l’ultimo incontro della rassegna con la presentazione del libro: "Trekking con i bambini nel Pratomagno. Trentatré itinerari in Pratomagno" di Claudia Dominici (edizioni Monti Raffaele), in collaborazione con la Pro Loco di San Giovanni Valdarno. Saranno presenti l’autrice e le guide ambientali escursionistiche Frenks Tassi e Antonio Magnelli.

L’evento sarà arricchito da un laboratorio creativo per bambini e famiglie, con tre attività: la storia dialogata "Gio e la Spada nella Roccia", il laboratorio "Il Cavaliere Gio", il gioco didattico "Conosciamo le impronte degli animali".

Il volume, pensato per famiglie con bambini, propone itinerari testati dal gruppo Bambini in montagna, arricchiti da leggende, giochi e racconti, per trasformare ogni escursione in un’avventura educativa e coinvolgente.

Domenica 8 giugno, la Pro Loco organizza infine una passeggiata nei sentieri del Pratomagno, ispirata alla guida di Claudia Dominici. Ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio dell’albergo Le Tre Fonti, in località La Trappola. La camminata sarà guidata da Antonio Magnelli, con pranzo al sacco. Quota di partecipazione: 13 euro adulti, 10 euro soci Pro Loco, 7 euro bambini (8-12 anni). Informazioni e prenotazioni: info@ prolocosangiovannivaldarno.it telefono 055 912668. Un’occasione per unire cultura, natura e comunità, concludendo in bellezza un mese dedicato ai libri e alla scoperta del territorio.