Tra tra jazz e memoria alle Fornaci

Arezzo
CronacaTra tra jazz e memoria alle Fornaci
7 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Stasera . Riccardo Arrighini Trio . feat. Paul Wertico.

Sarà un concerto dal respiro internazionale l’anteprima della stagione 2025/2026 dell’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini: stasera alle 21.30 va in scena il progetto “1989” con Riccardo Arrighini Trio feat. Paul Wertico, un incontro tra tre grandi protagonisti del jazz contemporaneo: Riccardo Arrighini al pianoforte ed effetti, Gianmarco Scaglia al contrabbasso e Paul Wertico, batterista storico del Pat Metheny Group e vincitore di ben 7 Grammy Awards.

Il trio è qui inteso come laboratorio creativo aperto, in cui l’improvvisazione diventa terreno fertile per intrecciare mondi sonori diversi: jazz, classica, world music, colonne sonore e influenze etniche. Ogni concerto del progetto “1989” è un’esperienza irripetibile, una creazione istantanea capace di restituire al pubblico l’urgenza comunicativa e l’intensità poetica di tre musicisti uniti da una visione comune: la musica come linguaggio universale.

L’evento è organizzato in collaborazione con Associazione Culturale Kanterstrasse e rappresenta un’anteprima esclusiva della nuova stagione dell’Auditorium Le Fornaci, che anche quest’anno si conferma punto di riferimento per la programmazione culturale del Valdarno (info e prenotazioni: 353 4342527).

