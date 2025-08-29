Arriva Collective Quartet. Energia Valdarno Jazz

Valdarno Jazz, la rassegna che ha portato nel territorio tra Firenze e Arezzo le star del jazz internazionale insieme ai talenti del panorama italiano, in dialogo con un pubblico attento composto da centinaia di persone, si chiuderà questa sera venerdi alle ore 21.30 presso Le Fornaci di Terranuova Bracciolini.

L’appuntamento sarà con il concerto del “Collective Jazz Quartet”, sul palco ci saranno: Giovanni Paolo Liguori (foto) alla batteria, Giovanni Benvenuti al sax, Santiago Fernandez al piano e Gianmarco Scaglia al contrabbasso.

In programma un omaggio all’interplay, una sorta di autoritratto a metà tra ragione ed istinto, tra rigore e libertà in un fluire di emozioni che si irradiano da un repertorio il cui unico desiderio resta quello di comunicare.

In questo scorrere di energie ed idee, a volte, il nucleo della formazione si apre a nuovi ospiti e diverse collaborazioni.

I musicisti insieme collaborano con grande energia e con rilassamento e creatività alla progressione sonora, armonica e ritmica del concerto in una sorta di quadro a volte naif a volte impressionistico o estemporaneo.

La serata in programma alle Fornaci di Terranuova Bracciolini, si svolge ad ingresso libero e gratuito.

Valdarno Jazz è realizzato col sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e dei comuni di San Giovanni Valdarno, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Figline Incisa Valdarno, in collaborazione con Associazione Music Pool.