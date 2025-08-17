Tovaglia a Quadri, sorpresa stellata. Chef Cracco a cena tra le storie

di Angela Baldi

Sorpresa di Ferragosto a Tovaglia a Quadri. Tra i commensali della "cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate", nel cortile del Castello di Sorci ad , venerdì sera c’era anche Carlo Cracco. Così se in passato era toccato al convitato da Oscar Ralph Fiennes, questa volta è stato lo chef stellato a presentarsi all’evento. Gentile e sorridente si è fatto fotografare con tutti, ha fatto i complimenti alle cuoche, ai camerieri, ad attori e attrici. Accompagnato dalla moglie, anche lei entusiasta della performance, Cracco ha promesso di tornare di nuovo: "Lo spettacolo mi è piaciuto moltissimo, prenoteremo anche per il prossimo anno". Intanto prosegue fino al 19 agosto ogni sera l’evento che celebra quest’anno i 30 anni di anniversario. Tovaglia a quadri riconosciuto come un fenomeno sociale, culturale e identitario, ha sempre raccontato l’evoluzione della comunità e del territorio. Oltre alla cena- spettacolo, che si svolgerà fino a martedì nel cortile del castello di Sorci, sono stati dedicati all’anniversario una pubblicazione, l’allestimento di una mostra e la condivisione dei copioni delle prime 29 opere.

Scritta da Paolo Pennacchini e dal regista Andrea Merendelli, e interpretata dagli abitanti della Valtiberina, Tovaglia a Quadri è un evento che registra ogni anno il tutto esaurito e una lunga lista d’attesa. Una delle caratteristiche salienti della manifestazione è la scrittura drammaturgica legata alla memoria civile della collettività, con storie locali che hanno però un respiro nazionale. "Da 30 anni la nostra comunità ha saputo raccontare sé stessa, uomini e donne hanno messo in scena i mutamenti della loro gente e terra, immaginando futuri possibili". Proprio alla memoria, e alla perdita della stessa, è dedicata l’edizione di quest’anno, dal titolo Spassato.

Al Castello di Sorci apre la prima Spa-Centro Benessere della vallata, concepita per un turismo orientato al benessere, alla leggerezza e al superamento dello stress. Un innovativo percorso wellness attraverso una "stanza dei vapori", promette di indurre l’oblio dei ricordi sgradevoli. Tuttavia, in questa stessa stanza resistono ancora i caratteri tipografici e i libri dell’antica Universitas di Sorci, pesanti volumi pieni di storia. Sgomberare i libri per svuotare la testa? Può una Spa cancellare il passato? Fino a martedì sarà possibile visitare anche la mostra "30 anni sopra una Tovaglia", allestita al Tempietto del Castello di Sorci, dalle 18 alle 20. Un percorso tra i ricordi, segnati da volti, oggetti, personaggi e batture che hanno caratterizzato le varie edizioni dell’evento e che sono diventati parte integrante della comunità. In vendita il libro "30 anni sopra una Tovaglia", scritto da Andrea Merendelli e Paolo Pennacchini.