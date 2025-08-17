Sansepolcro punta al bis nel torneo Bai: ecco i balestrieri protagonisti

SANSEPOLCROLe qualifiche hanno definito la squadra dei 15 tiratori di Sansepolcro che domenica 24 agosto prenderanno parte all’edizione 2025 del torneo Bai (Balestra Antica all’Italiana), sfidando gli amici rivali di Gubbio e di Assisi in un’altra competizione che si terrà in "campo neutro": se infatti dodici mesi fa la sede era stata Chiusi della Verna, ora le tre società si ritroveranno a Cantiano, piccolo Comune marchigiano nelle vicinanze di Cagli. E per Sansepolcro sono già pronte anche le tre tornate, dal momento che in ognuna sono posti cinque singoli bersagli; la prima vedrà alternarsi sul banco Franco Trappoloni, Alessandro Tizzi, Federico Romolini, Enzo Cestelli e Riccardo Bonauguri; la seconda sarà quella di Mauro Cornioli, Nicola Guidobaldi, Francesco Alessandrini, Marco Bellanti e Simone Carbonaro, mentre il quintetto della terza sarà composto da Luciano Mazzini, Andrea Giovagnini, Gian Luca Baldi, Rosvindo Guidobaldi e Viviano Zanchi. Una squadra senza dubbio competitiva, con balestrieri esperti (Romolini, Bonauguri, Alessandrini, Mazzini, Bellanti, Cornioli e Cestelli), altri che si stanno mettendo in evidenza nelle varie gare, vedi Carbonaro, il maestro d’armi Giovagnini e il neo-campione cittadino Tizzi e altri ancora che hanno vinto il secolare Palio come Trappoloni, Baldi e Zanchi, più i due Guidobaldi, padre e figlio. Ai fini del titolo a squadre, che Sansepolcro detiene avendolo vinto nel 2024, vengono conteggiate le migliori dieci frecce piazzate, mentre gli autori dei tre tiri più precisi di ogni città andranno poi a disputare la finale a 9 per l’assegnazione del collare di campione individuale del Bai e anche in questo caso ciascuno avrà il proprio bersaglio. Collare detenuto dall’eugubino Claudio Mancini, che lo scorso anno a Chiusi ha preceduto due biturgensi: Francesco Alessandrini e Andrea Giovagnini. L’ultimo portacolori di Sansepolcro ad aggiudicarsi l’individuale è stato Gian Luca Baldi nel 2023.