Il Palio dei Rioni a tutta adrenalina. Sogno Cassero, Porta Romana da triplete

Sale l’adrenalina in città. Dopo la vittoria del Paliotto per il Cassero con il fantino Alessio Giannetti su Dimoniui e i bagordi della festa serale con tanto di cene propiziatorie nei tre rioni cittadini, oggi al calar del sole scopriremo il vincitore dell’edizione 2025 del palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino. La gara prenderà il via alle ore 19. Dopo il colpo di mortaretto, i cavalli faranno il loro ingresso nel tondo di Piazzale Garibaldi per dare il via all’attesa corsa. Madrina di questa edizione sarà Hoara Borselli, che sarà chiamata a consegnare il Palio al Rione vincitore. Toscana di nascita, la giornalista non ha nascosto l’emozione e l’orgoglio per il ruolo che la attende. "Per me è una gioia potere tornare in Toscana dove sono nata e partecipare a una manifestazione che rappresenta così profondamente l’identità e la storia di Castiglion Fiorentino", commenta la Borselli. "Il Palio è simbolo di tradizione ed è bello vedere come las città si riunisca intorno a questo evento. Poter essere lì e respirare le emozioni, le attese e soprattutto la sfida, sarà per me una novità perché non mi era mai capitato di assistere a un palio e ancora di più motivo di orgoglio perché sarò io a consegnare il Palio".

A contendersi la vittoria saranno per Porta Fiorentina Andrea Chessa, Dino Pes e Federico Fabbri che monteranno Bosea, Vanadio da Clodia e Corinne Cler. Per il Rione di Porta Romana che punta al triplete Silvano Mulas detto "Voglia" e Antonio Mula che monteranno Abracadabra, Uan King e King Rio. Per il Rione Cassero che arriva da un lungo digiuno Adrian Topalli, Elias Mannucci e Giannetti che monteranno Dimonio, Tiepolo e Verano. Il ruolo di Mossiere tornerà ad essere svolto da Gennaro Milone, mentre il Dottor Ciampoli della Clinica "Il Ceppo" di Siena si occuperà della salute dei cavalli. Il tutto sotto l’attento lavoro di Pierpaolo Mangani Magistrato del Palio.

La sfida sul tondo di Piazzale Garibaldi con inizio alle ore 19, sarà preceduta dall’imponente Corteggio Storico composto da circa 500 figuranti che a partire dalle 15 animeranno le strade di Castiglion Fiorentino. "Un anno di lavoro e di passione ci conduce al cuore della nostra festa", ricorda il sindaco Mario Agnelli. "È doveroso ringraziare tutti coloro che ogni anno rendono possibile il Palio: dai presidenti dei rioni ai membri della Commissione, dai parroci ai volontari che curano ogni dettaglio e garantiscono la sicurezza".