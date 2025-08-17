Parco di via Emialia aperto di notte. Rumori e degrado: la protesta dei residenti

Polemica estiva per il parco di via Emilia con i residenti di zona che lamentano rumori molesti e schiamazzi a tutte le ore della notte. Motivo? Il Parco “Fiorentina” resta aperto di notte. Nonostante la chiusura prevista alle ore 23 infatti, il parco “Fiorentina” che si trova in via Emilia, rimane sistematicamente aperto anche durante le ore notturne.

Una situazione che, secondo numerosi residenti del quartiere, favorisce la presenza di gruppi di giovani che, nelle ore tarde, si intrattengono sistematicamente tra schiamazzi, consumo di alcol e comportamenti molesti, disturbando il riposo della comunità. Quegli stessi cittadini che adesso chiedono a gran voce che il parco venga chiuso durante la notte. Ad intervenire sulla questione per amplificare la protesta dei residenti anche il Partito Democratico di Arezzo.

"I cittadini denunciano la contraddizione tra le promesse di sicurezza fatte in campagna elettorale e la realtà quotidiana" dice Rossella Peruzzi Segretaria Circolo Cervino Partito Democratico. "Avete parlato di sicurezza, eppure questo è il risultato: un parco che, di notte, diventa luogo di disturbo e degrado. Le promesse, purtroppo, se non mantenute, le porta via il vento", affermano i residenti. "La richiesta rivolta all’Amministrazione comunale è chiara: garantire il rispetto degli orari di chiusura, rafforzare i controlli e intervenire concretamente per ripristinare la vivibilità e la sicurezza della zona" conclude Rossella Peruzzi Segretaria Circolo Cervino Partito Democratico.

Non solo via Emilia, un’altra protesta dei cittadini riguarda la sporcizia al parco Ducci nell’area giochi dei bambini, "nessunio pulisce?" chiedono i fruitori del parco.