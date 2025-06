Torna il Festival delle Musiche. Estate di concerti in Valdichiana

Torna il Festival delle Musiche. Dal 20 luglio al 7 agosto sono 15 gli appuntamenti tra Foiano, Castiglion Fiorentino, Civitella, Cortona, Lucignano e Marciano. Il Festival celebra quest’anno la sua trentunesima edizione, confermandosi appuntamento immancabile dell’estate tra musica e territorio.

Si parte a Castiglion Fiorentino il 20 luglio: nel Chiostro di San Francesco il duo olandese formato da Else-Linde Buitenhuis ed Eline Bergmann presenterà al pubblico "Lieder, arie d’opera e canzoni napoletane". Il 22 luglio a Cortona, all’interno del Chiostro di Palazzo Casali, Enrico Fink e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo saranno i protagonisti del concerto "Kechì Kinnòr (prendi il violino)", viaggio inedito attraverso i canti delle comunità ebraiche italiane, intrecciando oltre duemila anni di storia, in una produzione Officine della Cultura. Il biglietto d’ingresso, per l’occasione, comprenderà anche la visita al Museo Maec dal 21 al 27 luglio.

Il 24 luglio il festival si sposterà a Pieve a Maiano, con lo spettacolo "Felici per sempre" Dal 24 al 26 luglio, presso la Torre di Marciano sarà invece di scena la XIII edizione del Festival di Musica Antica Suoni dalla Torre. Domenica 27 e lunedì 28 luglio il festival si fermerà in Piazza Matteotti, a Foiano: il 27 con "Il sogno di una cosa", con Elio Germano e Teho Teardo, liberamente tratto dal capolavoro di Pier Paolo Pasolini e il 28 con Giovanni Veronesi e Musica da Ripostiglio con lo spettacolo "Liberi tutti!".

Sarà il jazz il protagonista dell’evento del 29 luglio, ancora a Foiano con la Jazz On The Corner Open Orchestra. Tra i protagonisti anche Andrea Scanzi, insieme ai Borderlobo, con le "Canzoni per la pace", in Piazza Don Alcide Lazzeri, a Civitella il 30 luglio a ingresso gratuito.