Incontri digitali promossi da Fimer

Arezzo, 26 giugno 2025 – Un nuovo ciclo di incontri digitali per promuovere la formazione tecnica e il dialogo tra professionisti del settore fotovoltaico: Fimer, in collaborazione con McLaren Applied, presenta i “Fimer Solar Talks”, una serie di webinar gratuiti, in programma da giugno a ottobre 2025, pensati per installatori, progettisti e operatori dell'energia solare. Un'iniziativa che, come è stato ricordato, conferma l'impegno dell'azienda nel rilanciare il proprio ruolo nel mercato fotovoltaico, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide tecnologiche ed energetiche del presente e del futuro.

I vari appuntamenti, trasmessi in diretta streaming, affronteranno tematiche cruciali per chi lavora ogni giorno nell'ambito del solare: dal monitoraggio degli impianti fotovoltaici con analisi di grafici e dati esportabili, fino all'utilizzo delle API per l'ottenimento di informazioni dettagliate sugli impianti. Spazio anche all'uso del configuratore Fimer – lo strumento per il dimensionamento ottimale di inverter e sistemi di accumulo – ea casi reali di applicazione.

Si parlerà inoltre di impianti stand-alone, delle soluzioni per blackout e backup, del processo di commissioning, delle potenzialità dello storage C&I, nonché delle nuove opportunità offerte dal retrofit degli impianti esistenti. Il primo appuntamento è fissato per oggi alle ore 15:00 con il webinar “FIMER e Smart Energy: Dall'installazione alla gestione intelligente dell'autoconsumo”. Durante l'incontro saranno illustrati: le caratteristiche della nuova piattaforma Power: PowerUNO, PowerTRIO, PowerX e le relative Energy Policym, le modalità di gestione dell'autoconsumo e del load shifting, le funzioni di Export Limitation (SLI) in conformità alla normativa CEI-021, la modalità backup tramite PowerBox, l'implementazione di impianti off-grid stand alone, le strategie per il retrofit storage via AC accoppiamento e l'uso dello storage in condizioni di sovraccarico DC/AC.