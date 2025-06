Oxfam Italia charity partner ufficiale del Mengo music fest edizione 2025

Arezzo, 26 giugno 2025 – Dar voce a chi troppo spesso resta inascoltato, attraverso la musica che ha il potere unico di unire le persone.

Da questa visione condivisa nasce la partnership tra il Mengo Music Fest 2025 e Oxfam Italia, organizzazione umanitaria impegnata a contrastare la disuguaglianza e portare acqua pulita nelle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo.

Allo stand presente all’interno del Festival dall’8 al 13 luglio ad Arezzo, con i volontari sarà possibile conoscere il lavoro umanitario di Oxfam Italia – che ha la sua sede nazionale a Firenze – e i suoi progetti attivi in oltre 70 Paesi, volti a garantire diritti e giustizia a milioni di persone.

Gaza è uno di questi luoghi: qui, Oxfam è presente da anni accanto alle comunità, oggi schiacciate da una catastrofe umanitaria senza precedenti. Nell’ultimo anno e mezzo ha portato acqua pulita, cibo e beni di prima necessità a oltre 1,2 milioni di persone.

Lo sforzo umanitario appare però oggi quasi del tutto compromesso, con l’ingresso di aiuti ridotti al contagocce e una prospettiva di pace sempre più lontana. “Ogni giorno vediamo le conseguenze devastanti del conflitto su donne, uomini e bambini.

Proprio da un palco come quello del Mengo Music Fest, vogliamo alzare la voce per chi non può farlo: è urgente chiedere alla comunità internazionale di fare tutto quanto è possibile per porre fine a questa immane sofferenza. - spiega Sorinel Ghetau, direttore dei programmi di Oxfam Italia – Serve un immediato cessate il fuoco e chiunque potrà chiederlo, nel corso del Festival, semplicemente firmando il nostro appello, sostenendo la nostra richiesta per una risposta umanitaria giusta e imparziale.

Un invito che potrà essere rilanciato anche dagli artisti che si alterneranno sul palco”.