Strade e marciapiedi. Il piano degli interventi

Il comune di Montevarchi mette in campo un nuovo piano di interventi su strade e marciapiedi, con un investimento complessivo di 365mila euro per il 2025. È già partita in questi giorni la prima tranche di lavori, che prevede una spesa iniziale di 228mila euro, destinata a migliorare la viabilità nelle aree più trafficate del territorio.

"Gli interventi su strade e marciapiedi rappresentano da sempre una priorità per la nostra amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Silvia Chiassai Martini –. Nel 2016 ci siamo trovati di fronte a una vera emergenza sul fronte della sicurezza e del decoro urbano, e da allora abbiamo investito oltre 2 milioni di euro per riportare il territorio a standard adeguati. Continuiamo su questa linea, con interventi mirati e risposte concrete alle richieste dei cittadini".

La prima tranche di lavori riguarda in particolare arterie ad alta percorrenza come via di Terranuova, via Burzagli, via Gramsci e via Fratelli Rosselli, oltre ad alcune strade nelle frazioni, come via di Rendola e via di Picille. L’obiettivo resta quello di garantire maggiore sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni, attraverso una manutenzione puntuale e programmata.

"Ogni anno destiniamo risorse importanti partendo dalle criticità più evidenti – ha aggiunto il primo cittadino –. In autunno è prevista anche una seconda tranche di interventi, che porterà il totale dell’investimento annuale a 365mila euro".

Il piano si inserisce in una strategia di lungo periodo che punta a migliorare la mobilità urbana e la qualità dello spazio pubblico, con un’attenzione particolare anche alle aree periferiche e delle frazioni. Un investimento, questo, per rendere la città più sicura e accessibile.